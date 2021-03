Arriverà la fine de "l'era di Yigit" nelle prossime puntate di DayDreamer e tutto ciò che cosa comporterà? Ovviamente il riavvicinamento tra Can e Sanem, anche se non tutto sarà facile come sembra e come al solito, i due, si faranno reciprocamente desiderare.

Yigit va via da Istanbul e parte per il Canada

Sanem e Can si sono finalmente baciati e il tutto è avvenuto proprio quando la ragazza ha avuto conferma della malvagità di Yigit. Un bacio che porterà un sacco di belle conseguenze, tra cui una grande ispirazione per la scrittrice, che avrà l'opportunità di finire la bozza del suo secondo libro.

A proposito di editoria, Yigit deciderà finalmente di farsi da parte in tutto. A Sanem scriverà una lettera in cui le annuncerà la sua partenza per il Canada e da questo momento in poi finirà anche la loro collaborazione a livello professionale: infatti la ragazza lavorerà esclusivamente con un editore americano.

"Fatto fuori" Yigit, con Can come sarano realmente le cose? Dopo quel bacio non hanno avuto occasione di parlare, anche perché Sanem è scappata via. L'attrazione tra i due sarà, ovviamente, palpabile e la giovane Aydin farà fatica a nascondere quello che c'è tra lei e il fotografo, soprattutto davanti ai suoi colleghi. A ogni modo, non riuscirà ancora a fare quel piccolo passo per tornare definitivamente insieme al suo amato, ma dopo un po' accadrà una sorpresa.

Sanem ricompra la barca di Can

Sanem farà un gesto eclatante per Can. Quest'ultimo ha venduto la sua amata barca per dare una mano a suo padre e a Emre, ma quando questi ultimi non hanno accettato il suo aiuto economico, Can ha deciso d'investire tutti i suoi soldi per fondare l'azienda di cosmesi di Sanem.

La ragazza in qualche modo, dopo questo, si convincerà di aver privato Can della sua libertà.

Così grazie all'aiuto di Aziz, e la complicità dei suoi amici, sarà protagonista di un gesto molto romantico: ricomprerà la barca di Can. Riuscirà a farlo dopo aver chiesto al suo editore americano di pagarle in anticipo i suoi compensi relativi al secondo romanzo. All'inizio il ragazzo sarà un po' restio ad accettare questo regalo, ma alla fine lo farà, in quanto ha promesso a se stesso di non farla più soffrire.

Sarà il gesto che porterà, definitivamente, la pace tra Can e Sanem. La coppia siglerà questo nuovo inizio con un altro bacio, ma le preoccupazioni non finiranno qui. Infatti, se da una parte Aziz ha sempre sperato in un ritorno di fiamma tra i due, non si può dire lo stesso di Mevkibe e Nihat. Gli Aydin, infatti, non vedono Can di buon occhio, dopo aver visto Sanem soffrire nel suo "anno buio". Chissà come prenderanno la notizia della loro riconciliazione.