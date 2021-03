Continua ad appassionare i telespettatori italiani con tanti colpi di scena lo sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno. Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 17 marzo alle ore 16:35 circa, dicono che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) sembreranno recuperare la sintonia perduta con la complicità dei loro amici.

Il fotografo intanto non perderà di vista il rivale Yigit (Utku Ateş), dato che sarà deciso a smascherarlo una volta per tutte per far venire alla luce il suo vero volto. Quindi Can assumerà un investigatore privato chiedendogli di fare delle indagini approfondite.

DayDreamer, spoiler del 17 marzo: Can paga un detective privato

Nel corso della prima parte della 137^ puntata in onda su Canale 5 mercoledì 17 marzo, Can dopo aver trascorso del tempo con Sanem per merito di un escamotage attuato da Mihriban (Sevinç Erbulak) con l'aiuto di suo padre ingaggerà un investigatore privato, con l'obiettivo di scoprire tutta la verità sulle orrende macchinazioni dell'editore Yigit.

Nel contempo tutto il team della nota agenzia pubblicitaria Fikri Harika, cioè Muzaffer, Deren, CeyCey, Aziz e Mihriban continueranno a spiare ogni mossa di Can e Sanem con la speranza di vederli presto tornare insieme.

Yigit fraintende una conversazione di Aziz e Can, Sanem rimane per un giorno intero sulla barca del fotografo

Successivamente Yigit mentre sarà in procinto di portare Sanem ad un incontro di lavoro fraintenderà una conversazione di Can con il padre Aziz: in particolare l’editore crederà che il suo rivale in amore sia deciso ad andarsene via da Istanbul.

L’editore quindi si precipiterà da Sanem e le dirà che in realtà il fotografo non prova alcun sentimento per lei visto che sta organizzando un altro dei suoi viaggi con l'intenzione di partire di nuovo. La scrittrice non perderà tempo per precipitarsi al porto dall’amato: la reazione di Can sarà del tutto inaspettata, dato che quando Sanem salirà a bordo della sua barca dopo averle detto di essersi allontanato per vendere la barca, accederà il motore facendo rimanere la fanciulla ''prigioniera'' per un giorno intero.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Questa vicenda farà riconciliare definitivamente la coppia oppure Yigit avrà in mente ancora dei piani malefici per dividerli? Non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni di DayDreamer per scoprilo.