Ancora per parecchie settimane i telespettatori dell’amato sceneggiato DayDreamer - le ali del sogno assisteranno ai sotterfugi dei due alleati Huma (Ipek Tenolcay) e Yigit (Utku Ateş) per non far riavvicinare Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nell’episodio in programmazione il 9 marzo 2021 sempre dalle ore 16:45 sino alle 17:10 circa, si evince che l’ex moglie di Aziz farà fallire il piano del suo primogenito attuato con la complicità del fratello Emre (Birand Tunca) per smascherare una volta per tutte l’editore.

Nello specifico Huma avvertirà Yigit assicurandogli che suo figlio Can non possiede affatto dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza del suo rifugio, come gli ha lasciato intendere.

DayDreamer, anticipazioni del 9 marzo: Can mette di nuovo alle strette Yigit

Le anticipazioni della puntata che occuperà Canale 5 martedì 9 marzo 2021, dicono che le ricerche avviate nella foresta per trovare Caner faranno avvicinare di più Deren (Tugce Kumral) e Bulut (Ahmet Olgun Sunaer). Intanto Can dopo aver passato la notte nel bosco al fianco di Sanem metterà nuovamente alle strette Yigit, facendogli vedere il disco in realtà vuoto con le prove per poter dimostrare la sua colpevolezza.

Non appena l’editore deciso a non mollare la presa lo affronterà, il fotografo gli ribadirà di avere tra le sue mani ciò che potrà smascherarlo agli occhi di Sanem. Yigit sembrerà arrendersi quando Can si dirà disposto a dire la verità alla scrittrice: in particolare l’editore prometterà al suo rivale in amore che Sanem apprenderà da lui stesso cos’è successo davvero in passato quando il suo diario venne bruciato dalle fiamme di un incendio.

Huma fa fallire il piano del primogenito, Yigit chiede la mano di Sanem

Proprio quando Yigit darà l’impressione di sottostare al ricatto di Can arriverà Sanem, che manifesterà tutta la sua curiosità di sapere cosa vorrà dirle il suo datore di lavoro. Yigit desisterà dal suo intento ovvero da quello di confessare alla sorella di Leyla tutte le sue orrende macchinazioni per separarla da Can grazie ad Huma, che farà in tempo a metterlo in guardia dicendogli che il capanno di suo figlio non è videosorvegliato.

Dopo aver capito che il fotografo si sta prendendo gioco di lui e quindi di essere vittima di una trappola a tutti gli effetti, Yigit non avrà altra scelta oltre a quella di dire qualcosa a Sanem: quest’ultima rimarrà incredula nell’istante in cui l'editore oltre a dirle di essere innamorato di lei le farà una proposta di nozze che non si sarebbe mai aspettata di ricevere.