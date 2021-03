I pomeriggi di Canale 5 continuano a essere occupati dalla serie televisiva DayDreamer - le ali del sogno, dal lunedì al venerdì sempre dalle ore 16:25 sino alle 17:05 circa. Gli spoiler dell’episodio che i fan avranno modo di vedere il 10 marzo 2021, dicono che Sanem Aydin (Demet Özdemir) sarà sconvolta e non saprà cosa pensare dopo la proposta di nozze di Yigit (Utku Ateş).

La talentuosa scrittrice, soprattutto, sarà arrabbiata con Can Divit (Can Yaman) per il fatto che abbia lasciato via libera all’editore perché probabilmente non prova più nulla per lei. Il silenzio della fanciulla, che intanto preferirà prendersi del tempo per rispondere all’inaspettata richiesta, invece, metterà in allarme il fotografo: di conseguenza Yigit inizierà a sperare.

DayDreamer, trama del 10 marzo: Yigit dice a Sanem di volerla sposare

Nella seconda parte della puntata della soap opera in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 10 marzo 2021, Sanem dimostrerà che non si aspettava che Yigit provasse dei sentimenti per lei quando le dirà di volerla sposare. La scrittrice metterà subito le cose in chiaro ribadendo ancora una volta al suo datore di lavoro che tra loro non potrà esserci più di un’amicizia.

Inoltre la sorella di Leyla sarà turbata al pensiero che Can sia rimasto fuori ad aspettare senza battere ciglio pur sapendo che l’editore era intenzionato a farle una confessione. Sanem, dopo aver iniziato a sospettare che al fotografo non interessi più nulla di lei scapperà via, facendo rimanere lo stesso parecchio confuso.

Can capisce che Yigit porta avanti le sue macchinazioni con qualche aiuto, Sanem tormentata

A questo punto Can non farà fatica a capire che Yigit non ha rispettato il loro accordo, ovvero quello di dire a Sanem la verità sul diario. Sarà proprio l’editore a confermare al fotografo di non essere stato sincero con la scrittrice, dicendogli di aver scoperto il suo tranello e di aver chiesto alla sua ex fidanzata di diventare sua moglie.

Dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, Can capirà che Yigit non porta avanti le sue macchinazioni da solo ma con l’aiuto di qualcuno che collabora con lui. Mentre il fotografo vorrà scoprire l'identità del misterioso complice dell’editore, Sanem sarà ancora tormentata all’idea che Can non sia più innamorato di lei. In realtà anche quest’ultimo si porrà qualche domanda dopo aver pensato al fatto che la scrittrice, quando ha ricevuto la proposta di matrimonio di Yigit, non ha risposto con un secco no.

Infine l'editore sarà convinto che Sanem accetterà di sposarlo, visto che non valuterà neppure per un secondo l’ipotesi che la ragazza possa rifiutarlo.