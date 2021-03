Can Yaman continua a essere il super protagonista del daytime di Canale 5. In queste settimane, in casa Mediaset si stanno godendo il successo di ascolti della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno che, ogni giorno appassiona una media di oltre due milioni di spettatori. Tuttavia non manca molto per la conclusione di questo ciclo di appuntamenti, ma Mediaset sarebbe già corsa ai ripari acquistando i diritti di un'altra serie turca che vede protagonista l'attore del momento che ha ''stregato'' il pubblico italiano.

Amore ostinato con Can Yaman: la messa in onda prevista dopo DayDreamer

Nel dettaglio, le ultimissime indiscrezioni rivelano che Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda di Inadina Ask, una serie turca del 2015 che segnò il debutto televisivo di Can come protagonista.

I protagonisti della serie con Yalin e Defne: lui è il presidente di una famosa società, lei una neolaureata che verrà assunta. Tra i due ci sarà un vero e proprio colpo di fulmine che darà il via ad una appassionante storia d'amore.

La serie dovrebbe andare in onda al posto di DayDreamer - Le ali del sogno e quindi occupare lo slot pomeridiano di Canale 5 per la stagione estiva.

Can Yaman protagonista dell'estate di Canale 5

E così, dopo il successo di Bitter Sweet e DayDreamer, toccherà sempre a Can Yaman tener compagnia al pubblico di Canale 5 durante la stagione estiva. Riuscirà questa nuova serie a intercettare il gradimento degli spettatori da casa?

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto auditel di Amore ostinato, Can continua ad essere impegnatissimo con gli allenamenti in vista delle riprese di Sandokan, la nuova Serie TV prodotta da Lux Vide, che lo vedrà protagonista assoluto.

Un progetto dal sapore internazionale, dove Can vestirà i panni della "Tigre della Malesia", andando così a ricoprire il ruolo che negli anni '70 fu di Kabir Bedi. Al suo fianco, in questo nuovo progetto televisivo, ci sarà anche un altro attore amatissimo dal pubblico. Trattasi di Luca Argentero, il cui successo è stato consacrato quest'anno con la serie medical Doc- Nelle tue mani trasmessa su Rai 1.

In estate, le possibili nozze di Can Yaman e Diletta Leotta

Insomma un periodo particolarmente fortunato per Can, che continua ad essere anche al centro del Gossip, per la sua storia d'amore con Diletta Leotta.

Si vocifera, infatti, che i due potrebbero convolare a nozze questa estate: l'attore, infatti, pare che abbia già avanzato la proposta di matrimonio ufficiale alla bella conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma Dazn.

Il sì tra i due innamorati potrebbe essere celebrato nella giornata del 16 agosto.