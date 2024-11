La storica dama di Uomini e donne Gemma Galgani ha confermato di avere una 'cotta' per il cavaliere Fabio Cannone, tanto sperare che ci sia per loro un lieto fine con tanto di cascata di petali rossi in studio. La confessione è arrivata nel corso dell'ospitata delle ultime ore a Verissimo dove, dinnanzi a Silvia Toffanin, Gemma ha pure ammesso di attraversare un periodo molto positivo della sua vita.

Galgani 'cotta' di Fabio: 'Ho ritrovato la gioia di sorridere'

Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste di Uomini e donne dove da 15 anni a questa parte è alla ricerca dell'amore.

Ora sembra averlo trovato in Fabio Cannone, un cavaliere giunto qualche settimana fa in studio per conoscerla. Tra i due la conoscenza prosegue nel migliore dei modi [VIDEO]e in molti si augurano che per Gemma sia finalmente la volta buona. Anche Silvia Toffanin ha voluto indagare su questo nuovo amore di Gemma nel corso della puntata di Verissimo andara in onda domenica 10 novembre. Gemma ha così ammesso di essersi presa una bella 'cotta' per Fabio che, a detta sua, è riuscito a risvegliare in lei sensazioni che non provava dai tempi di Giorgio Manetti: "Sto passando un momento molto bello. Ho ritrovato la gioia di sorridere" ha dichiarato.

Nonostante tra lei e Fabio non sia ancora scattato un bacio, Gemma si è detta certa che presto succederà e che la relazione farà un passo avanti.

Gemma su Fabio: 'Spero di far scendere i petali per me questa volta'

Stando a quanto visto anche nelle recenti puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, ci sono tutti i presupposti affinché questa frequentazione abbia un lieto fine. Dopo 15 anni di permanenza nel programma e tante delusioni, la dama spera che questa sia la volta buona per lei: "Spero di raggiungere un risultato importante e di far scendere i petali per me stavolta".

L'ospitata a Verissimo è stata anche l'occasione per Gemma di parlare della sua 'nemica' Tina Cipollari, con la quale si punzecchia da anni. Dinnanzi a Silvia Toffanin, la dama di Torino ha così espresso tutto il suo dissappunto per le occasioni in cui l'opinionista interviene con i suoi commenti rovinandole i momenti più belli: "Lei arriva sempre nei momenti più belli...

ma non è qui, vero? Sono terrorizzata" ha scherzato ad un certo punto la dama.

Chi è Fabio, il nuovo cavaliere di Gemma a Uomini e donne

Fabio Cannone ha 65 anni, ama il mare, la famiglia, la musica dance e la cioccolata. Il suo prototipo di donna è Sophia Loren. Non parla perfettamente italiano visto che per oltre quarant'anni ha vissuto in Canada. È vedovo da tre anni e ha deciso di scrivere a Uomini e donne per conoscere Gemma su sollecitazione di alcuni cugini. Quando ha visto la dama dal vivo, è rimasto molto colpito da lei.