Andrea Zenga e Adua Del Vesco sono una delle coppie che si è formata nel corso della quinta edizione del GF Vip. Una volta usciti dalla casa di Cinecittà, i due ex gieffini sono apparsi affiatati sui social. In una recente intervista, l'ex protagonista di Temptation Island ha risposto ad alcune domande sulla sua fidanzata e ha parlato del suo futuro professionale.

Andrea Zenga non si fa condizionare dal passato di Adua Del Vesco

Una volta uscito dalla casa, Andrea Zenga ha parlato del rapporto con Adua. L'ex gieffino ha dichiarato di non voler pensare al passato della compagna, ma di giudicare solo il presente vissuto con lei, dal momento in cui l'ha conosciuta.

In particolar modo, il figlio dell'ex portiere della Nazionale, ha dichiarato: ''Per quanto mi riguarda, mi baso su quello che ho visto e che ho conosciuto io nella casa". Zenga ha inoltre affermato: ''Non mi faccio condizionare da quello che c'è stato prima di cui, se vorrà, mi racconterà''.

I sentimenti di Andrea Zenga per Adua

In merito alla sua fidanzata, Andrea Zenga ha dichiarato di credere che ne abbia passate tante nella vita e, a causa degli accadimenti passati, sia una persona facilmente attaccabile: ''Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io e, certo, spero proprio di non sbagliarmi''. Nel corso dell'intervista, l'ex gieffino ha anche rivelato i suoi sentimenti per Adua Del Vesco: ''Ammetto, sono un poco 'cottarello'".

Il futuro in televisione di Andrea Zenga

Durante la sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello, Andrea Zenga si è distinto per il suo carattere mite e la sua educazione. Riguardo al suo futuro professionale in televisione, l'ex protagonista di Temptation Island ha confessato di non avere molte qualità per riuscire a fare qualcosa di importante, affermando: ''Il problema è che non so fare niente, non so cantare, non so ballare, non so presentare...''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nonostante non abbia doti artistiche, Zenga ha dichiarato che, in ogni caso, se dovesse ricevere qualche proposta, la valuterebbe, perché gli piacerebbe molto intraprendere un impegno professionale sul piccolo schermo. Andrea ha ironizzato anche sulla sua partecipazione al GF Vip e a Temptation Island: ''Ma parliamoci chiaro, ho partecipato a due reality dove non è che ci vogliano proprio delle grandi qualità artistiche, in uno dovevo stare in un villaggio e nell'altro stare in una casa''.

Non resta che attendere ulteriori news, per vedere se la storia d'amore con Adua Del Vesco proseguirà anche lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip.