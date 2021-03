Can Yaman, nei giorni scorsi, ha trascorso del tempo libero per recarsi al maneggio, per prendersi cura del suo cavallo. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è stato fotografato in compagnia di Cassius, ricevuto in dono da Diletta Leotta per San Valentino. Can è stato paparazzato con il suo amico Roberto Macellari, mentre portava sulle spalle la sua istruttrice, Floriana Gaggiottino.

Can Yaman porta in spalla la sua istruttrice Floriana Gaggiottino

Fra le pagine di un noto magazine che si occupa di Gossip, sono state pubblicate alcune fotografie di Can Yaman, mentre si trovava in un maneggio a Roma.

L'attore turco, impegnato nel nostro paese per motivi professionali, durante mezza giornata di libertà dagli impegni lavorativi, ha voluto trascorrere del tempo con Cassius, il cavallo bianco che gli ha regalato Diletta Leotta per la festa degli innamorati. Insieme al protagonista di Mr. Wrong, c'erano anche Roberto Macellari e Floriana Gaggiottino. E, proprio con quest'ultima, Can si è reso protagonista di un insolito episodio. L'attore di Instanbul, è stato infatti paparazzato mentre portava sulle sue spalle la sua istruttrice. Il suo amico, nel frattempo, riprendeva Yaman con il suo cellulare.

Le attenzioni di Can Yaman per Cassius

Oltre a passare il suo tempo libero al maneggio per diletto, Can Yaman, proprio in quel luogo, ha impegni professionali.

In quel posto, infatti, è presente anche un altro cavallo, importante per la carriera professionale dell'attore di Istanbul: Ginepro. Entrambi gli animali sono bianchi e si differenziano solo per le macchioline nere in più che ha l'equino che Yaman utilizza per allenarsi per le riprese di Sandokan. Durante il pomeriggio al maneggio, Yaman si è preso cura di Cassius, accarezzandolo e portandolo a passeggio insieme a Floriana Gaggiottino.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gli allenamenti di Can Yaman per Sandokan

Floriana Gaggiottino è un'istruttrice della Federazione italiana sport equestri e ha un ruolo importante per Can Yaman. La donna sta aiutando il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ad avere più feeling con Ginepro. Per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan, Yaman sta trascorrendo il suo tempo, oltre che al maneggio, anche in palestra, dove sta facendo gli allenamenti necessari per essere la nuova Tigre della Malesia.

Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere Can in sella a Ginepro in televisione anche se, al momento, non c'è ancora una data di uscita ufficiale per la nuova serie tv. Nel frattempo, sarà possibile vedere l'attore turco su Rai 1, nella serata dell'11 marzo, in Che Dio ci aiuti.