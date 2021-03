A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip i sostenitori di Dayane Mello hanno deciso di incoraggiare la modella brasiliana: nel dettaglio, prima dell'ora di pranzo la 31enne ha ricevuto una dedica aerea il cui messaggio faceva riferimento alla dichiarazione d'amore per Rosalinda Cannavò. Sebbene Dayane abbia parlato del mondo bisessuale, nel vedere l'aereo firmato dalla comunità LGBT ha ammesso di non sapere chi fossero.

La dedica per Mello

Nel primo pomeriggio di lunedì 1 marzo, Dayane Mello è stata chiamata in giardino da Tommaso Zorzi. Il web influencer ha fatto notare alla coinquilina che sui cieli di Cinecittà stava volando un aereo con una dedica.

Nel messaggio c'era scritto: "Dayane Mello, l'amore è per i coraggiosi. Fieri di te". La dedica indirizzata alla modella brasiliana, è arrivata dalla comunità LGBT.

Sebbene la gieffina sia rimasta stupita per il messaggio ricevuto, un secondo dopo è apparsa perplessa perché non ha capito chi fossero gli autori del gesto: "Che cosa vuol dire questo LGBT?" A quel punto Tommaso ha spiegato che è una comunità molto presente in Italia. Non convinta di quanto dichiarato dal web influencer, Mello ha richiesto altre spiegazioni ad Andrea Zelletta che si trovava in sauna. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che è un messaggio molto bello, quindi non doveva preoccuparsi.

La polemica

Di fronte alla reazione di Dayane Mello, su Twitter è nata una polemica.

Alcuni telespettatori della diretta trasmessa su Mediaset Extra hanno fatto notare che la modella brasiliana si è fatta portavoce di una determinata categoria, ma poi ha dimostrato di non essere a conoscenza della comunità LGBT.

In poco tempo, l'hastag #LGBT è finito in trend topic su Twitter tanto da essere citato in oltre 70.000 mila tweet. Tra i vari utenti c'è anche chi ha ironizzato sulla perplessità di Mello: "Immagina di avere Dayane come paladina dei bisessuali e non sa nemmeno cosa significa la sigla che ha firmato lo striscione".

Dayane ha dichiarato di avere avuto una storia con una donna in passato

In occasione della 42esima puntata Dayane Mello aveva spiazzato i telespettatori del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana aveva spiegato di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, ma di avere fatto un passo indietro perché non aveva visto corrisposto il suo sentimento.

Ma non solo, la diretta interessata incalzata da Alfonso Signorini aveva confidato di avere avuto una relazione con una donna.

Il motivo per cui fino ad oggi non ne aveva mai parlato era solo ed esclusivamente per tutelare sua figlia Sofia che spesso guarda le dirette del Reality Show.