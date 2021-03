La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a impazzare sul web e sui giornali. I due tengono banco con le vicende sentimentali che li riguardano, ma devono fare i conti anche con un bel po' di critiche e polemiche sul loro conto che non passano affatto inosservate. Intanto dopo i rumors riguardanti una possibile partecipazione in coppia al Festival di Sanremo 2021, sembrerebbe che l'ipotesi sia definitivamente saltata.

Sanremo 2021, non ci saranno Can Yaman e Diletta Leotta

Questa mattina, infatti, c'è stata la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Festival di Sanremo 2021 con Amadeus, durante la quale sono stati annunciati i nuovi ospiti che prenderanno parte alle cinque serate della kermesse musicale di Rai 1.

Il conduttore e direttore artistico ha così svelato che prenderà parte al Festival la cantante romagnola Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globe ma non ha fatto il nome di Can Yaman, così come speravano le tantissime fan dell'attore turco.

Nei giorni scorsi, infatti, si era vociferato che la coppia Can-Diletta potesse partecipare insieme al Festival di Sanremo 2021 per la loro prima intervista televisiva dopo l'ammissione della loro storia d'amore. Questa, però, non sarà la realtà dei fatti visto che Amadeus aveva già smentito la presenza della Leotta sul palco dell'Ariston e questa mattina in conferenza stampa non ha fatto il nome di Can Yaman.

I sospetti sull'amore nato a bruciapelo tra Can e Diletta

Niente da fare, quindi, per i due giovani innamorati che tuttavia continuano a tenere banco sul web e sui giornali.

Il loro amore, infatti, è uno dei più chiacchierati e discussi del momento e in tanti si chiedono se sia davvero vero oppure se ci sia un fondo di menzogna in quello che dicono e fanno.

A muovere dei nuovi sospetti sulla coppia ci ha pensato un settimanale di Gossip che ha ripercorso le ultime tappe della loro relazione e in particolar modo le paparazzate di Can Yaman con la mamma di Diletta all'interno di importanti gioiellerie della Capitale.

I nuovi dubbi sulla storia tra Can Yaman e Diletta

Sembrerebbe, infatti, che Can sia andato a spasso per Roma con la suocera per scegliere il nuovo gioiello da regalare alla bella Diletta ma il dubbio è che questo possa trattarsi di un "amore sponsorizzato bene" e che dietro quelle paparazzata si nasconda lo zampino degli sponsor pubblicitari.

Occhi puntati anche sull'aereo che qualche giorno fa ha sorvolato Roma e la casa del Grande Fratello Vip 5 con la scritta: "Diletta mi vuoi sposare?

Ti amo, Can". Anche questa verrebbe vista come una mossa strategia messa in atto per ottenere visibilità, visto che i riflettori del momento sono puntati soprattutto sulla casa di Cinecittà.