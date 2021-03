I riflettori sul Grande Fratello Vip 5 si sono spenti lo scorso lunedì, ma i protagonisti di questa quinta edizione continuano ad essere super seguiti sul web e sui social. Al centro dell'attenzione vi sono in primis Tommaso Zorzi e Giulia Salemi che, proprio qualche ora fa, hanno annunciato sui loro rispettivi account di essere in partenza per Roma. Una notizia che ha subito "allarmato" i numerosissimi fan dei due protagonisti del reality show Mediaset, i quali hanno ipotizzato che sono in arrivo delle nuove ospitate televisive nella Capitale.

L'annuncio di Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: entrambi in partenza per Roma

Nel dettaglio, il primo ad annunciare la partenza per Roma è stato Tommaso Zorzi che sui social ha svelato che questa mattina avrebbe preso il suo primo treno dopo svariati mesi, diretto proprio nella città eterna.

A seguire, anche Giulia Salemi su Instagram ha postato delle stories con la didascalia: "Roma arrivo".

Prima ancora, Rosalinda Cannavò, anch'essa protagonista di questo ultimo Grande Fratello Vip, aveva annunciato di essere in partenza per Roma e ieri sera ha trascorso la serata in compagnia di Matilde Brandi, con la quale ha stretto un ottimo rapporto di amicizia proprio all'interno della casa di Cinecittà.

Tuttavia, a dare nell'occhio è soprattutto la partenza di Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: i fan, sui social, hanno subito ipotizzato che per loro sono in arrivo delle nuove ospitate sul piccolo schermo.

Le possibili ospitate tv di Giulia e Tommaso: presenti ad Avanti un altro di sera?

In particolar modo, in queste settimane a Roma si stanno svolgendo le registrazioni di Avanti un altro di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che dall'11 aprile sbarcherà anche in prime time con un ciclo di appuntamenti speciali.

Due settimane fa è stata registrata la prima puntata con alcuni dei concorrenti di questa edizione del GF Vip e non si esclude che possa esserci in programma una seconda puntata con i finalisti del reality show di Alfonso Signorini, compreso il vincitore Tommaso Zorzi.

Ipotesi Maurizio Costanzo Show per Giulia e Tommaso dopo il GF Vip

Tuttavia, dal prossimo 17 marzo ritornerà in onda su Canale 5 anche il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk show di seconda serata ideato e condotto da Costanzo.

Non si esclude, quindi, che i protagonisti dell'ultimo GF Vip, possano ritrovarsi a Roma per prendere parte alla registrazione del programma prevista proprio in questi giorni a Roma.

In attesa di scoprire la verità dei fatti, il rapporto tra Giulia e Tommaso dopo il reality show continua a non essere dei migliori. I due non si sono "ritrovati" e per il momento sembrano aver preso due strade differenti.