Cambio palinsesto serale per il Grande Fratello 2024 su Canale 5. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini a partire dalla prossima settimana non andrà più in onda di lunedì sera, così come è accaduto fino a questo momento.

Stando a quanto si apprende, in casa Mediaset si è optato per una variazione di programmazione ufficiale per lasciare spazio nella serata del lunedì alla messa in onda de La Talpa 4 condotta da Diletta Leotta, che non ha debuttato ottenendo ascolti positivi al massimo in prime time.

Cambio palinsesto Grande Fratello: dal 12 novembre il reality si sposta al martedì sera

Il nuovo palinsesto serale di Canale 5 prevede la messa in onda delle nuove puntate del Grande Fratello nella prima serata del martedì a partire dal 12 novembre.

Il reality show che fino a questo momento è sempre andato in onda di lunedì sera, lascerà dunque il primo giorno della settimana per far spazio alle restanti cinque puntate de La Talpa.

Il reality game condotto da Diletta Leotta, inizialmente posizionato di martedì sera, cambierà giorno di messa in onda alla luce anche degli ascolti non proprio brillanti registrati al debutto.

Il reality show non raddoppierà al sabato sera a dicembre

Alfonso Signorini e tutti i protagonisti di questa diciottesima edizione del GF continueranno la corsa di martedì sera almeno fino ai primi dicembre, dopodiché la trasmissione potrebbe ritornare di nuovo di lunedì fino alla fine della stagione.

Di sicuro, a dicembre, non sono previsti raddoppi in prime time per il reality show: a differenza di quanto è accaduto nella passata stagione televisiva, Mediaset non proporrà dunque le doppie puntate serali del GF al sabato da opporre agli appuntamenti conclusivi di Ballando con le stelle.

Per evitare un ulteriore tracollo di spettatori per il reality di Signorini, quest'anno, a ridosso delle feste natalizie, si è scelto infatti di puntare sulla messa in onda di film e concerti per il sabato sera di Canale 5.

Calano gli ascolti per i reality show Mediaset: si salva Temptation Island

Una stagione non facile per Mediaset dal punto di vista auditel per il genere reality show, dato che il GF sta ottenendo una media di soli 2,2 milioni di spettatori a puntata mentre La Talpa 4 ha esordito con un sonoro flop.

Il reality condotto da Diletta Leotta ha appassionato solo 2,2 milioni di spettatori al debutto, fermandosi sulla soglia del 14% con picchi di appena il 17% durante la messa in onda.

Unica eccezione della stagione resta Temptation Island che, anche con l'edizione autunnale proposta tra settembre e ottobre ha appassionato una media di oltre 3,3 milioni di fedelissimi, conquistando uno share che si aggirava sul 23%.