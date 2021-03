La love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sul Grande Fratello Vip 5. In questi giorni i due innamorati si sono rivisti per trascorrere il fine settimana insieme, come testimoniato sui profili social dei "Prelemi" ma nel pomeriggio del 14 marzo sono stati costretti a separarsi in vista dell'arrivo della zona rossa in gran parte d'Italia, al momento non sanno con esattezza quando potranno ricongiungersi e stare insieme.

'Purtroppo va così' dice Giulia parlando della 'separazione' con il suo amato Pierpaolo

Nel dettaglio, a fare un po' di chiarezza sui social è stata Giulia Salemi, che ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui ammetteva che sarebbe rimasta volentieri a Roma per passare del tempo con il suo fidanzato, ma purtroppo questo non è stato possibile.

"Ho degli impegni a Milano burocratici che non possono rimandare visto che già l'ho fatto per entrare nella casa. Purtroppo va così" ha ammesso Giulia Salemi.

Sia Roma che Milano, infatti, sono diventate zona rossa e questa situazione non permetterà ai due innamorati di vedersi per qualche tempo, dato che tra le restrizioni previste vi è quella che impedisce gli spostamenti tra le varie regioni se non per motivi strettamente lavorativi o legati alla salute.

'Non sarà facile' ammette Giulia Salemi

E così, non sapendo quando rivedrà il suo amato Pierpaolo, Giulia si è deliziata riguardando i video che ha fatto assieme al suo fidanzato durante il weekend trascorso assieme. "Sono una sottona" ha ammesso senza troppe esitazioni Salemi.

"Volevo darvi un abbraccio virtuale, soprattutto a coloro che sono separati dalle loro famiglia.

Non sarà facile" ha ammesso Giulia Salemi in merito a quello che succederà in gran parte del nostro Paese a partire dal 15 marzo. Tuttavia, Salemi è già pronta a tenere compagnia alle tantissime persone che la seguono sui vari profili social, e ha ammesso che cercherà di essere particolarmente attiva così da poter trascorrere il tempo assieme ed alleviare così questo periodo buio per la maggior parte degli Italiani.

La love story tra Giulia e Pierpaolo fa impazzire i fan

Intanto, la sua love story con Pierpaolo prosegue nel migliore dei modi. I due vanno d'amore e d'accordo, contrariamente a tutte le malelingue che circolano sul loro conto.

Fuori dalla casa del GF Vip, Giulia e Pierpaolo hanno scelto di conoscersi meglio e hanno ammesso che le cose stanno rispettando le più rosee aspettative di entrambi.

Riuscirà il loro amore a durare davvero nel corso del tempo? I fan dei "Prelemi" sperano di sì e sognano addirittura il matrimonio.