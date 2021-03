Giulia Salemi si è raccontata in un'intervista a Chi Magazine. La modella italo-persiana oltre a parlare della storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, ha parlato dell'amicizia giunta al capolinea con Tommaso Zorzi e dell'esperienza della mamma Fariba in Honduaras come naufraga.

Capitolo 'Zorzi'

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si conoscevano prima di essere coinquilini al Grande Fratello Vip, ma la loro amicizia era in stand-by. All'interno della casa di Cinecittà, la modella italo-persiana ha cercato più volte di ricostruire un rapporto con il web influencer meneghino, ma invano.

In un'intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Giulia è tornata a parlare del rapporto di "amore e odio" che c'è tra lei e Zorzi. La diretta interessata con rammarico ha chiosato: "Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso, sarei falsa". Salemi ha confidato di esserci stata male e di esserlo ancora. Tuttavia, l'influencer ha riferito di non dannarsi più per pensare al loro rapporto. La 27enne infatti, è convinta di una cosa: "Prima o poi affronteremo il discorso lontano dai riflettori". Giulia ha fatto mea culpa per alcuni errori commessi nei confronti di Zorzi e adesso è pronta a rimediare. Nonostante l'amicizia tra i due fosse in stand-by, Giulia Salemi ha speso delle parole di stima nei confronti dell'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi.

A detta della modella, persone come Tommaso nascono ogni 20 anni: "Lui è un pezzo unico".

Il sostegno alla mamma Fariba

La mamma di Giulia Salemi lo scorso 15 marzo è approdata in Honduras, come naufraga su Parasite Island insieme a Ubaldo Lanzo. Fino ad oggi, la figlia di Fariba Tehrani non è mai intervenuta in studio per portare sostegno alla madre.

Nell'intervista, la 27enne ha ammesso di non fare assolutamente mancare il sostegno alla mamma: sui social - dove è molto seguita - Giulia parla molto di Fariba. Tuttavia, Salemi si è detta pronta anche ad andare nello studio Mediaset: "Se ci sarà bisogno, io ci sarò. Sarò sempre pronta a soccorrerla".

Il nuovo format dell'ex gieffina

Dopo il Grande Fratello Vip, la modella italo-persiana tornerà sul piccolo schermo con un nuovo format tutto suo trasmesso su Mediaset Play dal 16 aprile. Giulia Salemi ha spiegato che si chiamerà "Salotto Salemi". L'idea è nata durante il periodo del primo lockdown, in cui la 27enne intratteneva i suoi follower con delle dirette social.

Come spiegato dalla diretta interessata, nel format ci saranno solo ragazze che si sottoporranno alle sue doti di make-up artist e parlaranno di tutto, compresa la cronaca rosa. Salemi ha annunciato che tra i protagonisti del suo format, ci sarà anche l'amica Dayane Mello.