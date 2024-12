Durante l'aperitivo organizzato nelle ultime ore dagli autori del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di chiudere la relazione con Shaila Gatta.

Quest'ultima, nel vedere Lorenzo di nuovo vicino a Prestes, ha mostrato una certa gelosia: "Merita una come Helena che gli sta dietro come un cane".

Shaila critica Helena e Amanda

All'interno della sauna, in un momento di confidenze con Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta ha commentato la vicinanza di Prestes a Lorenzo: "Guarda come Helena gli va dietro ora.

Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane". Non contenta l'ex velina se l'è presa anche con Amanda Lecciso: "Va a dire che non è amore tra me e lui, ma si facesse gli affari suoi. Parla alle spalle invece di dire le cose in faccia".

“lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane” ma che schifo CHE SCHIFO #grandefretello pic.twitter.com/WN5FtYCtKK — ~sunrise 🍯 (@sunrisearchive) December 18, 2024

La decisione di Lorenzo

Durante l'aperitivo, Shaila e Lorenzo si sono resi protagonisti di un ballo molto passionale tanto da far pensare che fra i due fosse tornato il sereno.

Poco dopo però, in giardino, il 28enne milanese ha comunicato all'ex velina l'intenzione di chiudere la relazione: "Non sono pronto, non so come gestirla".

Il diretto interessato ha spiegato che a causa dei problemi di coppia non riesce più a vivere con leggerezza il percorso all'interno del GF: "Ti voglio bene e questo devi sempre ricordarlo, ma non si può andare avanti così".

L'ex velina non è riuscita a trattenere le lacrime e ha replicato: "Mi dispiace, mi dispiace tanto".

Nel momento in cui Gatta ha abbandonato la conversazione, anche Lorenzo è scoppiato a piangere segno di come gli pesasse evidentemente molto chiudere il loro rapporto.

GF: utenti divisi sulle parole dell'ex velina

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento critico sulle parole pronunciata da Shaila all'interno della sauna.

Un utente ha scritto: "Che brutte le parole che usato contro Helena". Un altro ha aggiunto: "Giustamente Shaila si definisce la 'paladina della donne' e poi è la prima che utilizza aggettivi negativi". Un altro spettatore ha affermato: "Peccato che fino ad oggi è stata lei il 'cane' di Lorenzo visto che è sempre andata a cercarlo dopo ogni litigio".

Tra i vari commenti c'è anche chi ha cercato di spezzare una lancia a favore della ballerina: "Ma mollatela. È stata appena lasciata, quindi è ovvio che è carica di rabbia, paura, tristezza. In un altro contesto non avrebbe mai detto una cosa simile".