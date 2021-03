Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni sulle prossime puntate in onda a inizio aprile rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena legati alla coppia Marta-Vittorio. In particolar modo, Conti verrà a conoscenza del segreto che riguarda sua moglie, la quale da quando è tornata in città (prima di trasferirsi per un po' di tempo a Parigi) non ha confessato a suo marito la verità sulla tresca clandestina con Dante Romagnoli. Vittorio, però, ben presto verrà a sapere tutto, così come ha svelato l'attore Alessandro Tersigni in tv.

Vittorio scopre il tradimento di Marta ne Il Paradiso delle signore 5

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno del 29 marzo, la trasmissione che tutti i giorni fa da traino all'appuntamento con Il Paradiso delle signore 5, è stato ospite Tersigni.

L'attore ha confermato che il suo Vittorio scoprirà tutta la verità sul tradimento di sua moglie la quale, durante il soggiorno a New York, si sarebbe lasciata andare con Dante Romagnoli, il cugino di Fiorenza, tornato in Italia apposta per rivedere la donna e cercare di riconquistarla di nuovo dopo quello che c'è stato tra di loro in America.

Vittorio, quindi, scoprirà tutta la verità, ma a dirgli quanto è accaduto non sarà sua moglie Marta, bensì l'astuta Fiorenza, che in questo modo sferrerà un colpo bassissimo nei confronti di Conti, mettendo a repentaglio anche la sua stabilità sentimentale.

Le parole di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, sul tradimento di Marta

"Lo verrò a sapere dalla cugina di Dante. Potete immaginare cosa succederà" ha ammesso l'attore di Vittorio nel corso della sua intervista, lasciando intendere che i colpi di scena non mancheranno e che gli spettatori ne vedranno delle belle nel corso dei prossimi episodi.

"Sono milanese, ma ho il sangue di Trastevere" ha aggiunto ironicamente Tersigni, facendo intendere che il suo Vittorio nella soap opera pomeridiana di Rai 1, non reagirà affatto bene dopo la scoperta del tradimento di sua moglie.

Vittorio va da Marta, ma fa un incidente: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5

In effetti, le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che Vittorio non si perderà d'animo e deciderà di mettersi in macchina per raggiungere subito sua moglie Marta e capire cosa sia successo.

Conti, quindi, intenderà affrontare in prima persona la sua amata dopo aver saputo del tradimento da parte di Fiorenza. Tuttavia, il suo viaggio non andrà nel migliore dei modi e Vittorio resterà vittima di un incidente che renderà necessario il suo ritorno a casa, a Milano.