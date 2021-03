È sempre più guerra aperta tra le ex amiche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la presenza di quest'ultima a Domenica Live non ha aiutato di certo a far tornare il sereno tra le due ex gieffine. La modella brasiliana in una recente intervista aveva dichiarato di credere poco alla relazione tra Rosalinda e Andrea Zenga; la risposta pepata dell'attrice, ospite della d'Urso, non si è fatta attendere: "Credo che Dayane sia influenzata da una persona esterna". Nicolò Zenga, fratello di Andrea, si è invece espresso positivamente sulla nuova coppia e ha parlato della sua felicità per quel concerne il rapporto ritrovato con suo papà Walter.

Lo scontro tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

L'amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembrerebbe ormai essere giunta al capolinea, spettatrice non pagante della diatriba tra le due è stata sicuramente Barbara d'Urso con il suo Domenica Live. Dayane ha sostenuto in diverse occasioni di non credere affatto al rapporto sentimentale instaurato dall'attrice siciliana con Andrea Zenga. "Bisogna vedere come funziona a letto", era stata questa una frase sibillina, ma non troppo, della modella brasiliana nei confronti della neonata coppia. Il succo del discorso era basato sul fatto che Dayane ha ipotizzato che la storia tra i due sarebbe esclusivamente a fini pubblicitari e d'immagine.

Rosalinda Cannavò, ospite nella trasmissione di punta del pomeriggio di Canale 5, non le ha mandate di certo a dire: "Non posso che sorridere", "Ad oggi non devo difendermi da niente, tantomeno da lei", sono state queste alcune delle frasi attraverso le quali l'attrice si è difesa dalle insinuazioni più volte esternate dalla sua ex amica al Grande Fratello Vip.

Cannavò come un fiume in piena ha anche sostenuto che, secondo il suo personalissimo punto di vista, l'ex gieffina brasiliana possa essere manovrata da qualche persona all'esterno. Si attende ora di capire a cosa o a chi Rosalinda si riferisca e se ci saranno repliche da parte della modella.

Nicolò Zenga ospite della d'Urso: parla di Rosalinda e Andrea e di papà Walter

A tirar su il morale della coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ci ha pensato il fratello maggiore di quest'ultimo, Nicolò. "Andrea è felice e sono contento per lui", sono state le parole chiave del ragazzo sollecitato sul suo punto di vista nei riguardi della coppia formatasi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Nicolò ha parlato poi di come sta ricucendo in maniera forte e concreta il suo rapporto con l'ex portiere della Nazionale italiana e dell'Inter. Il figlio di Walter ha affermato: "Con papà oltre a esserci visti ci sentiamo spesso per telefono".