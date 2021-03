Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, ambientata nella Milano degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 22 al 26 marzo 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15.55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi economici di Cosimo, sulla festa che le Veneri vogliono organizzare per Stefania, sulle indagini che Fiorenza farà per scoprire cosa è successo fra Marta e Dante in America e sui problemi familiari di Ludovica che la porteranno ad avvicinarsi a Marcello.

Fiorenza scopre il segreto di Dante

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Vittorio chiederà a tutti i dipendenti del Paradiso di aiutarlo a convincere gli investitori americani a firmare un contratto con loro. Dopo aver trovato l'agenda di Dante, Fiorenza si recherà dal cugino per chiedergli se è davvero venuto a Milano per cercare Marta. Giuseppe accantonerà momentaneamente la proposta di Girolamo per concentrarsi sui suoi piani. Nel frattempo, Gloria Moreau mostrerà di avere un occhio di riguardo per la Venere Stefania.

Girolamo porterà Giuseppe a conoscere il suo intermediario, mentre Fiorenza Gramini rischierà di rivelare a tutti ciò che ha scoperto su Marta e Dante. Umberto informerà Cosimo che il loro affare non andrà in porto neanche con l'intercessione di Vittorio e Federico.

La festa per il compleanno di Stefania

Maria, Irene e Anna decideranno di organizzare una festa a sorpresa per Stefania in modo da darle davanti a tutti il regalo di compleanno che le hanno acquistato. Nel frattempo, anche Gloria deciderà di fare un regalo all'amica e si impegnerà per trovare il più adatto possibile per l'occasione. Flavia invierà una lettera a Ludovica per informarla di aver messo in vendita la loro villa di famiglia.

Spaventata all'idea di rimanere senza denaro, la giovane avrà un crollo emotivo che la spingerà a confidarsi con Marcello. Cosimo non troverà il coraggio di confessare a Gabriella che le sue finanze non versano in buone condizioni.

Le Veneri chiederanno a Marcello e Salvatore di poter organizzare in Caffetteria la festa a sorpresa per Stefania. Nel frattempo, Gabriella scoprirà per caso che gli affari di suo marito sono in rovina e che Umberto presto prenderà possesso della sua fabbrica.

Poco dopo, Cosimo confesserà tutto alla moglie avvicinandosi ancora di più a lei. A causa di Federico, la festa per Stefania rischierà di saltare all'ultimo minuto. Da una lettera di Marta, Adelaide verrà a sapere che in America la nipote si è avvicinata moltissimo a Dante Romagnoli.