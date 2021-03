Continuano le storie della soap Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che la puntata trasmessa martedì 16 marzo sarà ricca di colpi di scena e di sorprese. Marta, dopo aver annunciato il suo rientro in Italia, richiamerà il marito e smentirà la notizia. Infatti deciderà di trattenersi ancora per qualche tempo a Parigi dal fratello Riccardo. Anche la zia Ernesta vorrà lasciare la città per trasferirsi a Lecco e penserà che Stefania debba seguirla, ma la ragazza non reagirà bene alla notizia che le verrà data. Intanto Umberto organizzerà una cena in onore di Dante Romagnoli, alla quale avrebbe dovuto presenziare anche la figlia, ma uno degli invitati ci rimarrà malissimo quando vedrà che lei non sarà presente.

Zia Ernesta decide di ritornare a Lecco

Nel corso del 107esimo episodio della soap, in onda martedì 16 marzo, Marta cambierà idea in merito al suo rientro in Italia: richiamerà il marito e gli comunicherà di aver posticipato il suo rientro a Milano, decidendo così di rimanere ancora per un po' dal fratello Riccardo a Parigi. A proposito di allontanamenti, per la zia Ernesta arriverà il momento di preparare le valigie e tornare a Lecco. La donna, visto il trasferimento definitivo di Silvia a Parigi dalla figlia Nicoletta, si troverà da sola in casa e deciderà di tornare nella sua città di origine. La donna, però, avrà intenzione di portare con sé anche Stefania, ma la ragazza non reagirà bene alla notizia, in quanto ormai si è abituata alla sua vita nella città meneghina.

Una brutta notizia per Cosimo Bergamini

Le trame della puntata di martedì 16 marzo rivelano che l'affare tra Cosimo e Umberto rischierà di sfumare. Qualora questo dovesse accadere, potrebbe causare gravi problemi economici al marito di Gabriella Rossi. Il commendatore non nasconderà al ragazzo che l'accordo potrebbe rischiare di non concretizzarsi. Nel frattempo Ludovica e Marcello metteranno in pratica quanto stabilito dopo l'arresto del Mantovano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I due ragazzi si allontaneranno, ma saranno l'uno nei pensieri dell'altra. Torneranno a frequentarsi? Intanto a Villa Guarnieri sarà tutto pronto per la cena organizzata da Umberto per l'arrivo di Dante Romagnoli, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche Marta. Tuttavia la donna, visto il suo mancato rientro a Milano, non sarà presente e uno degli invitati rimarrà particolarmente deluso quando non la vedrà arrivare.