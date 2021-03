Continua l'appuntamento settimanale con la soap Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata, che verrà trasmessa martedì 30 marzo sarà infatti ricca di sorprese. Le anticipazioni confermano che Maria si preparerà per l'intervista che descriverà il lavoro svolto in sartoria per la realizzazione della nuova collezione londinese. La piccola Serena invece sarà alle prese con un tema assegnato dalla sua maestra. La bimba, descrivendo la sua figura patena, citerà lo zio Vittorio. Le parole della figlia faranno commuovere Beatrice. Fiorenza invece inizierà a ricattare Adelaide confessandole di essere al corrente del tradimento di Marta con Dante.

Maria si prepara per l'intervista

Nel corso del 117° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 30 marzo, Gabriella convincerà la giovane Maria a rilasciare un’intervista. Dopo il successo della nuova collezione, ispirata alla moda londinese, il nome della stilista Rossi sarà su tutti i giornali. La giovane Gabriella però non vorrà prendersi tutti i meriti, ma vorrà condividere questo inimmaginabile successo con tutto lo staff dell'atelier. Per questo motivo vorrà esporre la giovane Puglisi a raccontare il lavoro svolto in sartoria. Essendo una ragazza molto sensibile ed emotiva, Maria sarà molto emozionata all'idea dell'intervista. A sostenerla saranno le sue colleghe che lavoreranno per migliorare il suo aspetto per l'occasione.

All'appello mancherà però una delle ragazze. A casa Amato invece non si respirerà un’aria serena: Giuseppe e Salvatore continueranno a litigare. Per il titolare della Caffetteria diventerà molto difficile accettare la presenza del capo-famiglia all'interno dell'abitazione. Agnese e il figlio inizieranno a ragionare sul da farsi in merito al prestito chiesto da Giuseppe.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Adelaide ricattata dalla Gramini

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano nel dettaglio che la maestra della piccola Serena assegnerà un compito alla bimba. L'oggetto del tema sarà quello di descrivere la figura paterna. La sorellina di Pietro, in mancanza del papà elaborerà il compito assegnato, mettendo al centro lo zio Vittorio.

La cognata del dottor Conti, leggendo le parole della piccola, non potrà fare a meno di commuoversi pensando al rapporto tra Vittorio e la piccola. Nel frattempo al Circolo ci sarà fermento per la benedizione in vista della festività pasquale. A tal proposito, la Gramini chiederà alla contessa Adelaide la possibilità di presenziare al tavolo d'onore, per stare seduta accanto all'Alto Prelato, un amico di famiglia. Essendo una cena molto importante, la Sant'Erasmo non darà quest'onore a Fiorenza, non esitando a far valere il suo incarico da Presidentessa del prestigioso locale milanese. Umiliata, Fiorenza confesserà ad Adelaide di sapere tutta la verità sulla relazione tra Marte e Dante, ricattando così la donna di spargere la voce a riguardo.