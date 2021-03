Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 5 al 9 aprile 2021 su Canale 5, rivelano che Emre e Leyla si ritroveranno a discutere per i soliti problemi poi però il fratello di Can prenderà una decisione molto importante legata alla sua attività lavorativa. Occhi puntati anche su Yigit che continuerà a "giocare sporco" alle spalle di Sanem, ignara di tutto quello che sta architettando contro di lei.

Anticipazioni DayDreamer, puntate 5-9 aprile 2021: Deren diventa 'Cleopatra' per lo spot di Can e Sanem

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di DayDreamer fino al 9 aprile 2021 rivelano che Deren in qualità di responsabile per le riprese del nuovo spot pubblicitario, chiederà a Can e Sanem di andare insieme in città a recuperare quelli che saranno gli abiti di scena per le riprese.

Tuttavia Can si renderà conto di avere a disposizione un budget a dir poco irrisorio per poter realizzare nel migliore dei modi questo spot. Proprio per questo motivo, il fotografo chiederà a Deren di essere la protagonista femminile dello spot: la donna, però, dovrà trasvestirsi da Cleopatra.

Intanto la situazione tra Emre e Leyla continuerà ad essere particolarmente tesa e i due si ritroveranno a discutere sempre per gli stessi problemi.

Emre si licenzia e convince Leyla a fare lo stesso

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, rivelano che Emre si sentirà sprecato per il nuovo lavoro che sta facendo, motivo per il quale deciderà di rassegnare le sue dimissioni e quindi di licenziarsi a tutti gli effetti.

Il fratello di Can, vista la sua esperienza dal punto di vista imprenditoriale e le attitudini di Leyla al canto, convincerà la sua amata a fare lo stesso: in questo modo, infatti, potranno aprire la loro attività insieme in campo musicale.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca in onda fino al 9 aprile 2021, rivelano che Yigit giocherà sporco alle spalle di Sanem.

Yigit mette nei guai Sanem: trame DayDreamer dal 5 al 9 aprile

Il perfido e astuto editore, in accordo con Cemal, pagherà un certo Adra affinché sporga denuncia contro Sanem, sostenendo che la sua crema gli abbia causato una reazione allergica molto grave. In questo modo, quindi, Yigit metterà Sanem nei guai.

Nel frattempo Can e Sanem, dopo aver risposto alle domande di un sondaggio sul proprio partner ideale, si renderanno conto di non essere affatto idonei per poter stare l'uno al fianco dell'altro.

La loro storia, quindi, sembrerà essere alquanto impossibile.