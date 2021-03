Il Paradiso delle Signore è l'appuntamento quotidiano di oltre 2 milioni di spettatori. Settimana dopo settimane le trame della soap opera diventano sempre più irte di sorprese e colpi di scena. In questo momento i riflettori sono ben puntati su Marta, la quale ha scelto di lasciare di nuovo Milano per trasferirsi per qualche tempo a Parigi, da suo fratello Riccardo e dalla sua compagna Nicoletta. I due, infatti, pur di vivere serenamente il loro amore considerato "clandestino" sono stati costretti a lasciare l'Italia e a trasferirsi in Francia.

Un addio che aveva spiazzato i fan e, a quanto pare, non ci sarà nessun ritorno immediato.

Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021: Riccardo e Nicoletta non rientrano

Nel dettaglio, possiamo anticiparvi che per le puntate de Il Paradiso delle signore 5 previste per questo 2021, non è previsto il ritorno in scena della coppia composta da Riccardo e Nicoletta.

La coppia, quindi, continuerà a vivere a Parigi dove tra l'altro si è trasferita anche Silvia, l'ormai ex moglie di Luciano. La donna, infatti, per staccare un po' la spina dopo un periodo decisamente difficile vissuto a Milano, ha scelto di trasferirsi dalla coppia in Francia e a breve, comunicherà ai suoi familiari, che intende trattenersi in città ancora per un po' di tempo.

Silvia resterà a Parigi da Riccardo e Nicoletta

Silvia, quindi, resterà da Riccardo e Nicoletta a Parigi e anche per lei non è previsto nessun ritorno immediato nel cast della soap opera pomeridiana che si avvia verso le battute finali di questa seguitissima quinta serie.

Tuttavia, dato che la sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stata già confermata dalla Rai e gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le nuove trame, gli intrighi e i colpi di scena che vedremo, non si esclude che Riccardo e Nicoletta possano tornare nei nuovi episodi in onda da settembre in poi su Rai 1.

Del resto, per un prodotto di lunga serialità come Il Paradiso delle signore, gli addii e i ritorni in scena dei vari protagonisti sono sempre all'ordine del giorno e tutti potrebbe accadere nel corso delle puntate future.

Il ritorno di Marta da Vittorio: trame Il Paradiso delle signore del 2021

Per quanto riguarda invece, il percorso di Marta, le anticipazioni dei nuovi appuntamenti di questo 2021 rivelano che la moglie di Vittorio tornerà a Milano, dopo il breve soggiorno a Parigi.

La signora Conti, quindi, riprenderà in mano le redini della sua vita coniugale e soprattutto dovrà fare i conti con dei "segreti" che ha taciuto fino a questo momento.

Come svelato dalla stessa Gloria Radulescu, saranno fondamentale le puntate de Il Paradiso in onda durante il periodo di Pasqua, le quali si preannunciano "scioccanti" per il pubblico da casa.