Il futuro televisivo di Paolo Bonolis potrebbe essere la Rai. Solo indiscrezioni circolanti sul web per ora, nulla di assodato. Fatto sta che a fine 2021 il contratto che il padrone di casa di Avanti un altro ha con Mediaset scadrà e il conduttore potrebbe non rinnovarlo. Negli ultimi anni, Bonolis è stato uno degli uomini immagine dei palinsesti di Canale 5, assieme a Barbara D'Urso e Maria De Filippi. Al momento, non è dato sapere quale sarà il suo ruolo dopo un possibile trasferimento a viale Mazzini, ma i progetti sarebbero molti.

Di un futuro trasferimento alla tv di stato, lo stesso Paolo Bonolis non ne ha mai fatto un segreto.

Lo scorso anno, quando aveva mostrato il suo dissenso nella proposizione delle repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin in concomitanza con la messa in onda di Viva RaiPlay su Rai1, il conduttore di Canale 5 si era dato a uno sfogo sui social, esternando l'eventualità di rompere con Mediaset per tornare alla concorrenza. Ricordiamo come Paolo Bonolis abbia già avuto modo di lavorare in Rai in passato al timone di programmi quali Domenica in, Affari tuoi e il festival di Sanremo.

Paolo Bonolis: i possibili ruoli in Rai

Paolo Bonolis ha confermato come il suo storico programma, Il senso della vita, non sarà proposto, a meno che non si trasferisca a viale Mazzini. In tal caso, si può prevedere un passaggio del format, magari con un nome diverso, come accaduto a Massimo Giletti con Non è l'arena su La7 (conosciuta precedentemente su Rai1 come L'arena).

Secondo alcune indiscrezioni è possibile che Bonolis conduca un nuovo access prime time proprio sul primo canale della tv pubblica. Oltre alla riproposizione de Il senso della vita in Rai, non si esclude un ritorno del conduttore romano alla prossima edizione di Sanremo. Possibile (ma non sicuro ovviamente) inoltre un suo passaggio al timone di Domenica in al posto di Mara Venier.

Incertezze su Avanti un altro

Al momento non è dato sapere se il gioco a premi Avanti un altro, in onda su Canale 5 da quasi dieci anni, sia destinato a chiudere. Si ipotizza però che il programma sopravvivrà, magari col ritorno alla conduzione di Gerry Scotti, oppure di Tommaso Zorzi. Sembra che Mediaset abbia grandi piani per il vincitore del Gf Vip 5.

Abbiamo visto come nelle ultime settimane Bonolis, ancora attivo su Canale 5, sia tornato al timone proprio di Avanti un altro. Un'altra novità è la proposizione in prima serata di Ciao Darwin Story, un format basato sui vecchi episodi dello storico programma condotto con Luca Laurenti. Si parte dal prossimo 12 marzo. Il conduttore 59enne prende, inoltre, il posto di Barbara D'Urso la domenica sera. Live - Non è la D'Urso quest'anno chiude in maniera anticipata. Di conseguenza Canale 5 proporrà delle puntate serali di Avanti un altro, volte a celebrare i dieci anni di successo del format.