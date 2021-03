Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 annunciano nuove tensioni in casa Amato, pesanti scontri tra genitori e figli e una chiamata inquietante per la cognata di Vittorio. Durante le puntate che andranno in onda da lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile su Rai 1, il signor Conti avrà un pesante scontro con Dante e poi partirà per Parigi. Giuseppe chiederà un grosso prestito a Salvatore, ma i due finiranno per discutere in maniera pesante mentre Agnese, stanca di questa situazione, si sfogherà con Armando. Ludovica, sempre più innamorata di Marcello, compirà un gesto del tutto inaspettato.

Infine, Gabriella troverà una lettera scritta dal defunto Arturo Bergamini, ma sarà indecisa se consegnarla a Cosimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5: Giuseppe chiede soldi a Salvatore

Giuseppe chiederà a Salvatore di prestargli dei soldi per realizzare un suo progetto, ma non gli dirà di cosa si tratta realmente e in quale losco affare si è cacciato. Adelaide, dopo aver letto la lettera in cui Marta ha confessato ciò che c’è stato tra lei e Dante durante il suo viaggio di lavoro in America, intimerà al giovane Romagnoli di stare lontano da sua nipote e di tornare negli Stati Uniti con un biglietto di solo andata. Vittorio, ignaro dell’infedeltà di Marta, sembrerà soddisfatto della sua nuova collaborazione con Dante e si legherà sempre di più ai figli di Beatrice.

In casa Amato si respirerà un’aria molto pesante a causa delle continue discussioni animate tra Giuseppe e il figlio Salvatore. Serena farà commuovere la madre, leggendo un tema che ha dedicato al suo carissimo zio Vittorio. La Pasqua si avvicina, Fiorenza inviterà la contessa di Sant’Erasmo a cenare con l’Alto Prelato, suo amico di famiglia. Presa dall’orgoglio, Adelaide rifiuterà il suo invito e pretenderà che il ruolo di presidentessa del Circolo le venga restituito, ma la cugina acquisita di Dante la ricatterà minacciando di rendere pubblico ciò che c’è stato tra Marta e Dante negli Stati Uniti d’America.

Umberto fa una scoperta ignota su Dante e la comunica ad Adelaide

Marcello e Ludovica porteranno avanti la loro relazione all’insaputa di Federico che, nelle nuove puntate dell’amata daily soap Il Paradiso delle Signore, continuerà a fare la corte alla figlia di Flavia. Nel frattempo, Umberto informerà Adelaide di aver trovato un particolare su Dante che potrebbe farli mettere in guardia.

Salvatore, distrutto dalle continue discussioni in famiglia, chiederà consigli al suo socio Marcello e ad Armando, con il quale, a causa delle tensioni tra Giuseppe e il secondogenito, si confiderà anche Agnese. Sofia, intanto, avrà un brutto scontro con Salvatore. Maria verrà a sapere la data della sua intervista e la comunicherà alle Veneri, che saranno pronte ad aiutarla a prepararsi al meglio, aiutandola a scegliere l’abito giusto.

Vittorio raggiunge Marta a Parigi: spoiler Il Paradiso Delle Signore 5 sino al 2 aprile

Mentre Federico aiuterà Maria a prepararsi psicologicamente all’incontro con la giornalista, Fiorenza continuerà a prendersi gioco della contessa di Sant’Erasmo. Quest’ultima, stanca di essere la marionetta della sua acerrima nemica, deciderà di non assecondarla più.

A causa della pesante lite con il padre di Salvatore, Sofia comunicherà a Marcello che lascerà il laboratorio di pasticceria. Per dimostrare l’affetto che prova per il giovane Barbieri, Ludovica lo sorprenderà con un gesto inaspettato.

Salvatore e Marcello si renderanno conto che senza la pasticcera Sofia, la Caffetteria è destinata alla rovina. Gabriella troverà una lettera nella quale Arturo Bergamini, prima di morire, ha annotato tutti i suoi sospetti nei confronti del commendatore Guarnieri, ma non saprà se consegnarla a Cosimo oppure fingere di non averla mai letta. Per vendicarsi di Adelaide, Fiorenza insinuerà, parlando co Vittorio, che c’è stato qualcosa tra sua moglie Marta e il giovane Romagnoli. Sconvolto, il direttore del Paradiso delle Signore deciderà di affrontare Dante e l’incontro finirà molto male.

Temendo che sua moglie abbia avuto una tresca amorosa durante il suo soggiorno in America, Vittorio deciderà di raggiungerla a Parigi e di chiederle spiegazioni sul suo legame con Dante. Infine, Beatrice riceverà una telefonata inaspettata che la spaventerà.