L'oroscopo del 2025 sarà influenzato da una serie di cambiamenti astrologici epocali, come il transito di Giove in Cancro, l'ingresso di Saturno e Nettuno in Ariete, e quello di Urano in Gemelli. Si prevede un periodo di riparazione per il segno del Leone, mentre si annuncia la rinascita dello Scorpione.

L'oroscopo dell'anno nuovo 2025 da Ariete a Pesci

Ariete – Nei primi mesi del 2025 potrebbero presentarsi degli imprevisti che rallenteranno il vostro cammino. Il freddo, il maltempo e alcune questioni lasciate in sospeso influenzeranno i vostri piani, portandovi a essere più prudenti.

Da aprile, però, inizierà una lenta ripresa che migliorerà il vostro benessere generale e che vi darà nuovo slancio. Le relazioni che hanno superato le difficoltà degli ultimi anni vedranno sviluppi importanti e positivi, rafforzandosi come mai prima. Chi ha ambizioni professionali importanti o è in cerca di un cambiamento significativo nella propria carriera dovrà prepararsi a decisioni cruciali. Il 2025 segnerà una fase di evoluzione personale profonda: nulla sarà più come prima.

In estate tornerete a viaggiare, esplorando mete lontane e sognando nuove esperienze. Qualcuno potrebbe fare un passo importante nella propria vita amorosa, mentre altri potranno pensare a espandere la famiglia. Tra maggio e giugno, vi aspetta una sfida o un esame significativo, che rappresenterà un'occasione per mettervi alla prova.

Toro – Dopo un periodo difficile, la tarda primavera del 2025 porterà una sensazione di sollievo e di equilibrio ritrovato. Se vi impegnerete senza riserve, potrete ottenere la rivincita che desiderate. Le riflessioni e le scelte fatte nei mesi precedenti, anche se non semplici, vi avranno insegnato molto e vi aiuteranno a guardare avanti con saggezza.

Luglio, agosto e settembre saranno mesi ideali per cambiamenti importanti: nuovi progetti, trasferimenti o iniziative che segneranno una svolta. Durante l'inverno sarete determinati a migliorare sia fisicamente sia mentalmente, magari con nuove attività o obiettivi di benessere. I single avranno buone opportunità di incontri.

Gemelli – Nei prossimi mesi, preparatevi a vivere nuove avventure e a condividere momenti speciali con la famiglia. Dopo le perdite vissute nel passato, il 2025 vi offrirà la possibilità di ripartire con forza e determinazione. Con l’arrivo dell’inverno, vi sentirete pronti a raggiungere i vostri obiettivi e a ritrovare la forma fisica in vista della bella stagione. Chi ama viaggiare potrà tornare a farlo in modo sicuro e sereno verso la primavera. L'estate e l'autunno vi regaleranno momenti di spensieratezza e vi sembrerà di aver trovato un nuovo equilibrio. Sarà un anno di intensa energia e cambiamenti, specialmente in ambito amoroso. Anche chi ha chiuso una relazione ritroverà il sorriso.

Cancro – Nel 2025 troverete finalmente un po' di tranquillità, dopo aver superato un periodo difficile che vi ha lasciato il segno dentro e fuori di voi. Avrete una nuova consapevolezza, decisi a godervi ogni giorno senza dare nulla per scontato. Farete spazio solo a persone di cui vi fidate veramente e che sono all’altezza dei vostri valori. Per chi lavora autonomamente o ha progetti importanti, i guadagni saranno soddisfacenti. La carriera e gli investimenti potranno portare buoni frutti, anche se sarà necessario ancora un po' di tempo per assorbire del tutto le difficoltà passate. Sarà il momento di osare e dare il massimo. L'amore si rafforzerà nelle coppie stabili e anche i single vivranno belle esperienze.

La fortuna vi accompagnerà per molto tempo, preparatevi a una grossa svolta significativa che aprirà un nuovo capitolo della vostra vita.

Leone – Anno di recupero e riparazione. Dopo un periodo di instabilità, avrete finalmente l'opportunità di riprendere in mano le cose che avete perso. Anche se non tornerete completamente al passato, ritroverete un equilibrio. Nei primi mesi potreste sentirvi ancora limitati, ma con l'arrivo della primavera le energie inizieranno a fluire e vi sentirete motivati a prendervi cura di voi stessi in vista dell'estate. Sarà un anno di emozioni e nuove opportunità che vi faranno apprezzare ogni piccolo miglioramento. Le relazioni di coppia che hanno solide basi continueranno a crescere, mentre chi sente di aver raggiunto un punto di stallo prenderà coraggiosamente nuove direzioni.

Vergine – Il 2025 partirà con qualche incertezza, ma non fatevi abbattere. Superato l'inverno, in primavera vi sentirete rinvigoriti e pronti a realizzare i vostri progetti. Marzo sarà il mese in cui i vostri sogni inizieranno a prendere forma: potrebbe essere il momento di intraprendere nuovi corsi, migliorare la vostra salute fisica e mentale, e stringere contatti utili. Sarà un periodo di cambiamenti in ambito amoroso e familiare, con possibili trasferimenti o acquisti importanti. L'estate e l'autunno porteranno opportunità di crescita anche per studenti e pensionati, che scopriranno nuovi interessi.

Bilancia – Dopo anni complicati, nel 2025 comincerete a vedere finalmente una risalita in ambito lavorativo e finanziario.

Sarete pronti ad affrontare decisioni importanti e a riprendere progetti accantonati. L'amore tornerà a brillare, soprattutto per le coppie a distanza e per i giovani, che troveranno nuovi stimoli e unione. Sono previsti viaggi, giuramenti importanti e novità familiari. Chi ha saputo trarre vantaggio dai cambiamenti passati ne vedrà i benefici e sarà in grado di fare la differenza. L'estate sarà il momento ideale per fare una vacanza, ma fate attenzione alle spese extra tra giugno e luglio, soprattutto se pianificate delle ristrutturazioni.

Scorpione – Il 2025 sarà un anno di rinascita per voi, simile a un nuovo inizio. Lentamente, vi riprenderete dalle difficoltà passate e imparerete a godervi il presente con più entusiasmo.

Le esperienze vissute vi hanno insegnato a non dare nulla per scontato, e il nuovo anno premierà questa vostra nuova consapevolezza. Sarà un periodo di rivincite personali, di nuove frequentazioni e occasioni per socializzare. Tra estate e autunno vi attendono cambiamenti: traslochi, matrimoni, nuove esperienze lavorative e viaggi.

Sagittario – Non sottovalutate ciò che il nuovo anno ha in serbo per voi. Anche se inizialmente potrebbe sembrarvi che nulla stia cambiando, verso la metà della primavera si presenteranno nuove opportunità che non immaginavate. L'estate sarà il momento ideale per realizzare grandi progetti, che si tratti di viaggi, nuove attività o nuove relazioni. In autunno, abbandonate le vostre paure e osate di più: superare le vostre barriere vi porterà grandi soddisfazioni.

Capricorno – Per fare del 2025 un anno diverso e migliore, sarà necessario darsi da fare. Con il giusto impegno e una motivazione rinnovata, chi è single potrebbe trovare qualcuno di speciale, mentre chi è già impegnato rafforzerà il proprio legame. In ambito lavorativo, tornerete a far progredire la vostra carriera, adottando uno stile di vita più sano e migliorando la vostra forma fisica. L'estate sarà avvincente e piena di movimenti memorabili. Con l’arrivo dell’autunno, potreste allargare la famiglia o essere interessati a un grosso cambiamento

Acquario – Dopo un'annata difficile, il 2025 vi restituirà finalmente un po' di stabilità e chiarezza. Risolverete alcuni dubbi e riuscirete a vedere con maggiore lucidità le cose.

Lascerete andare le relazioni e situazioni che non portano più benefici, creando spazio per nuove opportunità. Sarà l'anno della ripresa per chi cerca un lavoro o aspira a una promozione. Molti di voi saranno motivati a migliorare il proprio aspetto e a prendersi più cura di sé. Arriverà l'amore per chi è single o separato. Chi è in coppia capirà finalmente cosa vuole fare.

Pesci – Il 2025 rappresenterà un anno decisivo per l'amore, la carriera e le finanze. Le difficoltà e le rinunce passate vi sembreranno lontane e vi sentirete finalmente di nuovo al passo con la vita. Raggiungerete nuovi traguardi, sia personali sia materiali. Chi desidera rimettersi in forma o acquistare una casa avrà finalmente i mezzi e la determinazione per farlo. Durante l'estate vi aspetteranno momenti di leggerezza e piacere, ma ricordatevi di mantenere una certa moderazione. L'autunno vi porterà davanti a una scelta difficile ma epocale.