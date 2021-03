La soap italiana Il Paradiso delle Signore non smette di sorprendere i telespettatori che la seguono giornalmente. Giovedì 18 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata che vedrà come protagonista sopratutto Giuseppe Amato. Quest'ultimo si farà influenzare dalle promesse di Girolamo e dalla possibilità di guadagnare tanto denaro. Il padre di Salvatore entrerà in uno sporco giro di affari che potrà avere conseguenze devastanti per l'intera famiglia Amato. Cosimo intanto parlerà con Federico e gli confesserà che l'affare con Umberto potrebbe fallire. A proposito di affari, Dante proporrà a Vittorio di vendere i capi del Paradiso anche in America, estendendo così gli orizzonti della moda italiana.

Cosimo racconta a Federico che il suo affare potrebbe fallire

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 18 marzo 2021, la zia Ernesta si recherà nell'appartamento delle Veneri per ispezionarlo. Prima di lasciare definitivamente la città, la donna vorrà essere sicura di sapere che Stefania stia in un posto consono. In seguito all'ispezione, zia Ernesta deciderà che la casa di Anna, Irene e Maria, non è adatta per la nipote. Nel frattempo Giuseppe Amato, si lascerà imbrogliare dalla promessa di guadagnare molto denaro. Il marito di Agnese entrerà a far parte di un losco giro, gestito da Girolamo. L'uomo non immaginerà minimamente che si tratta di una truffa, e che così facendo potrebbe perdere i pochi soldi che ha da parte, mettendo nei guai tutta la famiglia Amato.

Intanto Cosimo deciderà di confidare a Federico che l'affare con Guarnieri potrebbe fallire da un momento all'altro. Il marito di Gabriella sarà preoccupato in quanto, qualora questo accada, potrebbe causare gravi problemi economici alla sua famiglia.

Stefania confida a Gloria la sua infanzia senza la madre

Durante la puntata di giovedì 18 marzo 2021, Dante Romagnoli sarà incuriosito dagli affari di Vittorio.

Visto il grande successo della nuova collezione primaverile, Dante proporrà al dottor Conti di ampliare le vendite del Paradiso, esportando i capi in America. Il marito di Marta rimarrà sorpreso dalla proposta del giovane e inizierà ad entrare nell'ottica di poter estendere i prorpri orizzonti professionali, portando così il nome dell'atelier anche fuori dall'Italia.

Intanto la giovane Stefania, scossa dalla partenza di zia Ernesta, si troverà a parlare con Gloria Moreau. La signorina Colombo finirà per confidare alla capocommessa la morte prematura della madre. Gloria rimarrà profondamente colpita e deciderà di conoscere la zia Ernesta. Gli spoiler confermano però che le due non si vedranno per la prima volta ma si conoscevano già da tanto tempo.