Dopo il grande successo della passata edizione torna Matrimonio a prima vista Italia.

Il docu-reality in onda su Real Time da ieri 10 marzo è tornato in onda con una nuova edizione che vede protagoniste tre nuove coppie. Anche quest'anno la formula del programma non cambia: sei perfetti sconosciuti dovranno conoscersi per poi decidere se unirsi in matrimonio oppure no.

Per chi non avesse avuto modo di seguire la prima puntata in televisione c'è la possibilità di rivederla in streaming online sulla piattaforma DiscoveryPlus.

Dove rivedere Matrimonio a prima vista Italia del 10 marzo in tv e streaming online

Nel dettaglio, una delle novità di questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia è che tutte le puntate del reality sono già visibili in streaming online sul sito DiscoveryPlus, per i clienti che sono abbonati.

In questo modo, quindi, sarà possibile vedere in anteprima tutti gli otto appuntamenti previsti di questa stagione, senza dover attendere la messa in onda televisiva su Real Time, prevista ogni mercoledì sera.

Tuttavia, per chi non avesse seguito la prima puntata di Matrimonio a prima vista in televisione, c'è la possibilità di rivedere la replica anche su Real Time.

La prima puntata sarà ritrasmessa in replica anche su Real Time

Il palinsesto del canale 31 del digitale terrestre, infatti, prevede la riproposizione di questo primo appuntamento nella giornata di venerdì 12 marzo a partire dalle ore 15:40.

Inoltre sabato 13 marzo la replica è prevista alle 10:05, mentre domenica 14 marzo sarà trasmessa nel pomeriggio alle ore 15:10 circa.

Per quanto riguarda, invece, le coppie protagoniste di questa edizione vi è quella formata da Francesco e Martina, che al momento hanno un'affinità pari all'82%.

La seconda coppia è composta da Salvatore e Santa con un'affinità che tocca il 77%. Mentre la terza e ultima coppia di questa stagione è quella formata da Fabio e Clara che hanno un'affinità dell'84%.

Buon esordio per la nuova stagione di Matrimonio a prima vista su Real Time

Intanto, dal punto di vista degli ascolti, la prima puntata di questa nuova attesissima edizione, trasmessa mercoledì 10 marzo in tv, ha debuttato con una media complessiva di 550 mila spettatori e uno share superiore al 2% su Real Time.

Numeri decisamente positivi, che confermano l'ottimo trend per la trasmissione che, nelle edizioni scorse, ha toccato anche la soglia del milione di spettatori durante gli appuntamenti finali.

Riuscirà il docu-reality di Real Time e DiscoveryPlus a bissare il successo di ascolti e spettatori anche quest'anno? Al verdetto auditel l'ardua sentenza.