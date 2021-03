Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda venerdì 2 aprile su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati su Gabriella che entrerà in possesso della lettera che Arturo Bergamini aveva scritto poco prima della sua morte improvvisa e che destabilizzerà molto la giovane stilista. Intanto Vittorio verrà a conoscenza del tradimento di Marta con Dante Romagnoli e andrà su tutte le furie.

Gabriella trova la lettera di Arturo: trama Il Paradiso delle signore 2 aprile

Nel dettaglio, la trama della puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 2 aprile 2021, rivelano che Gabriella si ritroverà tra le mani una missiva.

Trattasi della lettera che Arturo Bergamini aveva scritto poco prima della sua dipartita in cui esprime tutti i suoi dubbi nei confronti di Umberto Guarnieri. Un vero e proprio "documento prezioso" che potrebbe ribaltare le carte in tavola in merito al rapporto tra Cosimo e Umberto.

Eppure, la stilista del Paradiso andrà in crisi: Gabriella, infatti, non saprà se consegnare oppure no la fatidica lettera nelle mani di suo marito e quindi metterlo al corrente di ciò che ha scoperto sul conto di Guarnieri. Alla fine deciderà di fargliela leggere? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

Fiorenza rivela il tradimento di Marta con Dante a Vittorio

Ma, i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore di questo venerdì 2 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità che riguardano Vittorio Conti.

Le ripicche di Fiorenza nei confronti di Adelaide non sono finite e, la perfida donna, deciderà di vendicarsi proprio nei confronti di Conti. Fiorenza, infatti, metterà la pulce nell'orecchio a Vittorio in merito al tradimento che è stato perpetrato da Marta nei suoi confronti.

La trama della soap opera di Rai 1 rivela che Vittorio verrà così a scoprire ciò che c'è stato tra Marta e Dante Romagnoli durante il periodo in cui la donna è stata in America per lavoro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Vittorio vuole affrontare Marta ma avrà un incidente: trama Il Paradiso delle signore 2 aprile

Un durissimo colpo per Vittorio che non si tirerà affatto indietro e deciderà di affrontare di petto tale delicata situazione. Conti, infatti, si recherà prima da Dante per avere un confronto con lui che, tuttavia, non porterà a nulla di buono.

Successivamente, Vittorio deciderà di affrontare in prima persona sua moglie Marta e così si metterà in viaggio per raggiungerla a Parigi.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Beatrice riceverà una telefonata: Vittorio è rimasto vittima di un incidente.