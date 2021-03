La soap italiana Il Paradiso delle Signore continua ad emozionare i telespettatori italiani con le nuove puntate, che andranno in onda da lunedì' 5 a venerdì 9 aprile 2021. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che per la famiglia Conti e Bergamini non sarà un buon periodo. Cosimo sarà distrutto sia per la vendita della sua azienda ma anche per la morte della madre. Vittorio invece sarà vittima di un incidente stradale che non gli permetterà di incontrare Marta e parlare della sua relazione con Dante. Ad avvicinarsi sempre di più invece saranno Gabriella e Salvatore. I due si sosterranno a vicenda ed inizieranno ad essere nostalgici della loro storia d'amore.

Vittorio raggiunge Marta ma ha un incidente

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 5 al 9 aprile, Vittorio farà rientro a casa dopo aver avuto un incidente stradale mentre raggiungeva Marta a Parigi. Sarà Beatrice a prendersi cura del cognato, senza porre nessuna domanda in merito alla sua inaspettata partenza. Marta intanto continuerà a chiamare il marito ma il dottor Conti si rifiuterà di parlare con la moglie. Nel frattempo Marcello sarà pronto per incontrare Ludovica per un aperitivo nella tenuta della contessina. Salvatore invece continuerà a litigare con il padre e andrà via di casa. Pochi giorni dopo Giuseppe porrà le sue dovute scuse a Sofia, in seguito al diverbio avuto. La giovane Venere cercherà così di convincere il giovane Amato a prestare i soldi al padre.

A villa Bergamini intanto Gabriella non saprà se consegnare la missiva scritta dal suocero a Cosimo. Umberto verrà a conoscenza della relazione tra la figlia e Dante e deciderà così di recarsi da Vittorio e convincerlo a richiamare Marta per poter risolvere.

Dante affronta Umberto Guarnieri

Le trame delle nuove puntate rivelano nel dettaglio che Gabriella, dopo essersi confrontata con la cugina Anna, deciderà di mostrare la lettera di Arturo al marito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Purtroppo un imprevisto farà in modo che la stilista rimandi la consegna: morirà Delfina, la madre di Cosimo. Nel frattempo Giuseppe, grazie ai soldi del figlio, potrà mettere in atto i suoi loschi affari con l'amico siciliano Girolamo. Al Paradiso infatti inizieranno a scomparire alcuni abiti della nuova collezione londinese. Dante intanto deciderà di recarsi da Umberto per affrontarlo: l'uomo confesserà al commendatore di essere tanto legato a Marta e che farebbe qualsiasi cosa per non farsela scappare.

L'amante della giovane Guarnieri scriverà una lettera indirizzata alla giovane fotografa, ma che molto probabilmente non arriverà mai a destinazione. Alla luce del brutto periodo che attraverseranno sia Gabriella che Salvatore, i due ragazzi finiranno per confidarsi e sostenersi a vicenda. La giovane Rossi e il suo ex fidanzato si renderanno conto di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra e di avere nostalgia della loro relazione.