Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 29 marzo al 2 aprile 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi ben puntati sulla dama torinese Gemma Galgani che continuerà ad essere al centro della scena e dei battibecchi con Tina Cipollari. Si era vociferato anche di un possibile ritorno in studio di Ida Platano, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, ma non sarà così.

Anticipazioni Uomini e donne 29 marzo - 2 aprile: Gemma sbotta ancora con Tina

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Gemma tornerà a puntare il dito contro Tina Cipollari, non avendo gradito le dichiarazioni in cui l'opinionista diceva che la dama torinese sarebbe stata per anni l'amante di Walter Chiari.

Frasi che manderanno su tutte le furie Gemma Galgani, la quale in studio sarà protagonista di un nuovo acceso dibattito con la storica opinionista della trasmissione di Maria De Filippi.

Intanto, però, Gemma porterà avanti anche la sua frequentazione con il cavaliere Domenico, nonostante non sembri essere proprio presa al 100%.

Cosa succederà a questo punto? La dama torinese accetterà di proseguire la conoscenza con Domenico oppure al termine di queste nuove puntate deciderà di troncare definitivamente il loro rapporto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi.

Ida Platano non ritorna in studio a Uomini e donne

E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana di Uomini e donne fino al 2 aprile 2021, rivelano che contrariamente ai rumor che sono trapelati in rete e sui social, non c'è stato il ritorno in trasmissione della dama Ida Platano.

In una recente intervista, infatti, la dama aveva ammesso di poter anche prendere in considerazione l'ipotesi di ritornare in trasmissione da De Filippi per cercare la sua anima gemella, ma così non è stato (fino a questo momento).

Dopo l'addio di Riccardo Guarnieri, che ha lasciato la trasmissione con Roberta Di Padua, Ida aveva ammesso di voler voltare pagina definitivamente e di essere pronta a credere di nuovo nell'amore.

Giacomo e Carolina sempre più presi: anticipazioni Uomini e donne al 2 aprile

In attesa di scoprire se Ida tornerà nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne in programma questo weekend, le anticipazioni fino al 2 aprile rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove frequentazioni del giovane cavaliere Nicola Vivarelli, ex conoscente di Gemma.

In studio, poi, si parlerà anche delle vicende del tronisti in carica in particolar modo di Giacomo, che apparirà sempre più preso e interessato da Carolina.