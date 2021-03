Le trame de Il Paradiso delle Signore si infittiscono sempre di più. Una di queste riguarda la storyline ancora aperta sulla scomparsa di Achille Ravasi, il marito di Adelaide. In attesa di scoprire se la questione arriverà ad una svolta prima del finale di stagione, si può già anticipare che nelle prossime puntate la contessa di Sant'Erasmo racconterà cosa è accaduto ai due coniugi mentre si trovavano a New York. Le anticipazioni della soap rilasciate sul web rivelano che, confessando la verità, la cognata di Umberto Guarnieri rivelerà qualcosa di sconvolgente e si renderà protagonista di un momento molto drammatico.

Anticipazioni 2021 de Il Paradiso delle signore: la contessa dice la verità (ancora ignota) su Ravasi

La contessa di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) è un personaggio che si è sempre distinto per i suoi principi e il suo modo di tenere tutto sotto controllo. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che la tanto esaltata perfezione della donna verrà meno. Le rivelazioni sulla "questione Ravasi", infatti, mostreranno al pubblico un'altra faccia della contessa. Come i telespettatori sanno, quest'ultima si trovava negli Stati Uniti in viaggio di nozze con il marito Achille (Roberto Alpi) quando è accaduto qualcosa di grave che l'ha spinta a chiedere l'aiuto di Umberto (Roberto Farnesi). Quest'ultimo si è precipitato dalla donna e insieme hanno fatto ritorno in Italia senza Ravasi.

Per un po' di tempo non si è parlato dell'uomo, tranne in qualche rara occasione in cui la contessa ha esternato le sue preoccupazioni quando Arturo Bergamini, prima di morire, sembrava essere a conoscenza dei fatti di New York. Stando alle anticipazioni diffuse sul web, la verità verrà fuori e proprio dalla bocca della stessa Adelaide che non potrà più tacere.

Adelaide di San'Erasmo prossimamente protagonista ne Il Paradiso delle signore di un momento drammatico sconosciuto

Attualmente Adelaide non è al centro delle vicende de Il Paradiso delle signore e la sua presenza nella soap si divide tra il ruolo di figura di spicco negli eventi mondani della società milanese e quello di zia premurosa verso Marta, la quale si troverà in difficoltà per l'arrivo di Dante Romagnoli.

Nella puntata della soap in onda il 26 marzo la giovane confiderà alla contessa cosa è accaduto tra lei e il nuovo arrivato. Il ruolo della donna sarà meno da "supporter" e diventerà, invece, centrale nelle prossime puntate, con le rivelazioni su quanto accaduto ad Achille Ravasi. Arriverà il momento in cui Adelaide di Sant'Erasmo si libererà di una verità molto scomoda e sconvolgente e non sarà solo liberatorio, ma anche rivelatore di un lato della contessa finora sconosciuto. Le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore si saprà che la donna ha dei segreti e che il racconto di quanto avvenuto a New York sconvolgerà al punto tale da rendere Adelaide protagonista di un momento altamente drammatico. A seguito delle rivelazioni della donna ci saranno delle conseguenze anche per Umberto Guarnieri, complice della contessa e quindi responsabile quanto lei di ciò che è accaduto.