Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 sono piene di novità che lasceranno a bocca aperta i fedeli telespettatori. Marta invierà una lettera a sua zia Adelaide nella quale confesserà la verità sul suo rapporto con Dante Romagnoli. Vittorio per poco non scoprirà il tradimento della consorte. Nel frattempo, Gloria si avvicinerà sempre di più a Stefania e non la vedrà solo come una delle sue Veneri. Marcello, secondo le trame delle puntate della daily soap anni ’60 in onda da lunedì 22 a venerdì 26 marzo su Rai 1, chiederà a Ludovica un ultimo appuntamento insieme, ma sarà davvero l’ultimo?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5: Dante e Marta smascherati

Per poco il direttore del Paradiso delle Signore non scoprirà un dettaglio che potrebbe rivelare cosa c’è stato tra la sua consorte e Dante in America. Giuseppe Amato, nel frattempo, studierà un piano davvero pericoloso e per attuarlo chiederà aiuto a un intermediario. Dopo una lunga conversazione con zia Ernesta, Gloria Moreau si legherà sempre di più a Stefania, quasi non la vedesse come una sua collega di lavoro, ma qual è il segreto che la unisce alla giovane Orlando?

Umberto comunicherà una spiacevole notizia al suo socio Cosimo Bergamini: l’affare è completamente saltato. Il marito di Gabriella non reagirà molto bene alla notizia, nemmeno Vittorio e Federico riusciranno a convincere il commendatore Guarnieri a non buttare all’aria questo affare.

Fiorenza, dopo aver scoperto il legame che c’è tra Dante e Marta, attuerà un piano per comunicarlo a tutti.

Gabriella fa una brutta scoperta su Cosimo

Al grande magazzino di Milano arriverà una lettera di Flavia Brancia, madre di Ludovica, che non porta buone notizie. Le intercessioni di Vittorio e Federico non riusciranno a salvare i problemi economici di Cosimo, il quale non avrà il coraggio di raccontare a Gabriella di essere sul lastrico.

Visto che Ludovica è sempre nei suoi pensieri, Marcello chiederà alla ragazza di rivedersi ancora, almeno per l’ultima volta. Nel mentre, la giovane Bergamini verrà a sapere che la fabbrica di suo marito rischia di fallire e chiederà maggiori spiegazioni a Cosimo. Quest’ultimo, a malincuore, racconterà alla giovane moglie tutta la verità sulle sue condizioni economiche.

La loro felice vita coniugale sembrerà andare incontro a una prima, grande e profonda crisi.

Il Paradiso delle Signore 5, trame puntate dal 22 al 26 marzo: Adelaide riceve una lettera

Nonostante i problemi economici, Cosimo e Gabriella si uniranno sempre di più e porteranno avanti il loro matrimonio. Marcello e Ludovica, intanto, diventeranno una coppia, anche se ancora non hanno ammesso i sentimenti che nutrono l’uno per l’altra. Adelaide, come si evince dalle anticipazioni delle nuove puntate italiane della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, riceverà una lettera dove la nipote Marta confessa cosa c’è stato tra lei e Dante durante il suo soggiorno a New York.