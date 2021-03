La presenza di Daniela Martani all'Isola dei Famosi risulta essere la più chiacchierata. Stando ad una indiscrezione, Ilary Blasi appreso della presenza dell'ex assistente di volo in Honduras, sarebbe rimasta spiazzata. Il motivo? Daniela si è fatta conoscere per le teorie negazioniste sul coronavirus mentre Blasi a ottobre ha perso il suocero per via della Covid-19.

L'indiscrezione

Daniela Martani oltre ad essere la prima concorrente vegana nella storia dell'Isola dei Famosi, si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo per le teorie negazioniste sul coronavirus e per le idee no-vax. Sui social, Daniela ha spesso criticato tutti coloro che indossavano la mascherina chirurgica per proteggersi dall'infezione.

La scorsa estate, la 47enne era finita al centro delle cronache per avere ritardato la partenza di un traghetto Olbia-Civitavecchia perché non voleva mettere la mascherina.

Come riportato da Dagospia, tra le persone contrarie alla presenza di Daniela Martani nel cast dell'Isola dei Famosi ci sarebbe stata anche la conduttrice. Sul sito di Roberto D'Agostino, si legge: "A Cologno Monzese gira voce che Ilary Blasi non avrebbe fatto i salti di gioia". La posizione della conduttrice romana sarebbe più che lecita, visto che lo scorso ottobre Blasi ha perso il suocero per la Covid-19.

Ovviamente, si tratta di una supposizione poiché né il Biscione né la diretta interessata hanno confermato il pettegolezzo.

Isoardi, Martani e Visconte Guglielmotti i presunti naufraghi più pagati

Nel frattempo, sul web sono comparsi i presunti cachet dei concorrenti della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi.

La naufraga più pagata dal Biscione sarebbe Elisa Isoardi: all'ex conduttrice di Rai1 potrebbero andare 15mila euro per ogni settimana di permanenza in Honduras. Al secondo posto ci sarebbero Daniela Martani e il Visconte Guglielmotti con un contratto da 12.000 euro a settimana: mentre la showgirl è ancora in gara, il nobile è stato eliminato al primo televoto contro Drusilla Gucci.

A seguire Vera Gemma, Beppe Braida e Roberto Ciufoli potrebbero guadagnare circa 7.000 euro a settimana. , tra Awed, Miryea Stabile, Francesca Lodo, Angela Melillo o Drusilla invece, potrebbe ricevere "solo" 3.000 euro per ogni settimana trascorsa al reality show. Ilary Blasi potrebbe guadagnare 50.000 euro a serata moltiplicati per 20 puntate farebbero un milione di euro.

Tommaso Zorzi invece, potrebbe avere stipulato un contratto da 30mila euro a puntata.

Ovviamente, anche in questo caso si tratta solo di supposizioni in quanto Mediaset non ha confermato il cachet dei concorrenti in gara.