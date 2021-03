Daniela Martani è la concorrente più chiacchierata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La 47enne è nota per essere vegana e per le sue battaglie "negazioniste" rispetto al coronavirus e per la sua posizione no vax.

Iva Zanicchi in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Adnkronos, ha espresso la sua opinione sulla presenza di Martani. Secondo l'opinionista, Daniela può essere una concorrente del reality show, ma non dovrà mai parlare delle sue teorie negazioniste.

Il commento di Iva

Iva Zanicchi insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ricopre il ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi.

La cantante originaria di Ligonchio, avendo vissuto in prima persona il coronavirus, si è sentita in dovere di lanciare un avvertimento a Daniela Martani: "Se dovesse dire una sola frase negazionista o no vax se la vedrà con me".

Sulla base di quanto dichiarato Iva si è sentita in dovere di fare una precisazione: "Ho vissuto la Covid-19 sulla mia pelle e ho perso un fratello dall'oggi al domani".

A detta dell'opinionista, Martani all'Isola dei Famosi non dovrà mai esporre le sue idee negazioniste o contro i vaccini per un motivo ben preciso: "Non si possono mandare certi messaggi di fronte a milioni di telespettatori". Dunque, semmai la naufraga toccasse determinati argomenti, verrà prontamente redarguita da Iva Zanicchi.

Zanicchi: 'Nulla contro Martani'

Durante l'intervista, Iva Zanicchi ha precisato di non avere nulla contro Daniela Martani riguardo al fatto che sia vegana. L'opinionista, infatti, non è d'accordo quando le persone criticano la presenza di Martani al reality show: "Ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole, poi se ne assume tutte le responsabilità".

Insomma, al contrario di quanto pensano alcuni telespettatori e personaggi del mondo dello spettacolo Iva non giudicherà mai lo stile di vita della tanto discussa concorrente.

Nel frattempo, proprio in Honduras, Daniela Martani durante la seconda puntata del reality show, ha lamentato di sentirsi presa di mira da parte di alcuni naufraghi. In particolare, la 47enne ha avuto un diverbio con Francesca Lodo, dopo che quest'ultima le aveva prestato dei vestiti per ripararsi dal freddo.

Martani, però, ha avuto da ridire sull'atteggiamento di Lodo: "Quando fai un gesto nei confronti di una persona, poi non glielo fai pesare". Dal canto suo, invece, Francesca ha riferito di essere una ragazza molto amichevole e pacifica: "Non l'avrei mai fatta dormire in quel modo al freddo".