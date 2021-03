Lunedì 15 marzo su Canale 5 ha aperto i battenti la 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Tra i protagonisti di quest'anno c'è senza dubbio Tommaso Zorzi, nel ruolo inedito di opinionista che andrà ad affiancare Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il web influencer ha subito mostrato di non mandarle a dire, tanto da essere protagonista di un botta e risposta con Akash Kumar.

La stoccata di Zorzi

Nella clip di presentazione Akash Kumar ha dichiarato di essere il "Zeus" delle passerelle. Il modello dagli "occhi di ghiaccio" ha spiegato di avere sfilato per gli stilisti più importanti. Ma non solo, ha confidato di volere mostrare ai telespettatori il suo lato interiore visto che tutti conoscono quello esteriore.

Terminata la clip del naufrago, Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista ha notato che il concorrente ha parlato per tutto il video in terza persona. Senza peli sulla lingua il 25enne meneghino ha chiosato: "A me le persone che si danno della terza persona si rendono un po' subito antipatiche". In un secondo momento Tommaso ha rincarato la dose: "L'atteggiamento, un ego smisurato". Non contento il web influencer ha tagliato corto: "Io sono egocentrico, ma lui è completamente assorbito in se stesso".

Dubbi sulla nomination di massa contro Drusilla

Al momento delle nomination il Visconte Guglielmotti e Drusilla Gucci sono risultati i più votati. In particolare, la 26enne ha ricevuto la nomination da Angela Melillo, Roberto Ciufoli, Ferdinano Guglielmotti e Akash Kumar.

In merito alla nomination ricevuta dal modello, Ilary Blasi ha chiesto spiegazioni visto che in una clip il naufrago aveva lasciato intendere che Gucci poteva essere la sua donna ideale. In risposta alle affermazioni della conduttrice, Kumar ha spiegato che dopo avere conosciuto Drusilla ha cambiato idea. Tommaso Zorzi invece, ha voluto vederci chiaro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'opinionista ha chiesto al naufrago se avesse nominato la compagna d'avventura solamente dopo avere ricevuto un due di picche. Inoltre, Tommaso ha chiesto al modello dopo avere scartato Drusilla chi fosse la sua prossima "vittima". Il diretto interessato con tono piccato ha invitato l'opinionista a stare sereno, visto che si trattava solamente della prima puntata dell'Isola dei Famosi.

Akash ha spiegato che una persona va conosciuta bene. Infine, con tono di sfida ha chiosato: "Vedrai delle belle, ti darò soddisfazione".

Akash ha paura dell'acqua

Prima di gettarsi in acqua dall'elicottero per iniziare la sua avventura in Honduras, Akash Kumar ha fatto una confidenza alla conduttrice: "Ho paura dell'acqua". A quel punto Ilary con tono ironico ha chiosato: "Ma tu lo sai che intorno all'isola c'è l'aqua?" Il giovane ha spiegato che la sua paura nasce da un episodio del passato, in cui stava annegando al lago.

Per stemperare la tensione, Blasi ha invitato il naufrago a tuffarsi e dimostrare ai telespettatori che oltre ai suoi "occhi di ghiaccio" c'è ben altro.