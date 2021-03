Lunedì 22 marzo va in onda la terza puntata di Makari, la Serie TV tratta dal romanzo di Gaetano Savatteri con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio, un uomo che ha dovuto abbandonare tutto e trasferirsi in Sicilia, cambiando completamente tutto.

A fare da sfondo alle intricate vicende è una meravigliosa Sicilia, testimone anche delle avventure de Il Commissario Montalbano. Saverio, immerso nei suoi profumi e nelle sue bellezze, ne conosce anche il lato più difficile. Ma non solo. Lo scrittore ritrovato deve anche fare i conti con i suoi sentimenti, rimasti nell'angolo per troppo tempo.

Il tema della perdita sarà determinante.

Saverio davanti al lato oscuro dei rapporti umani

Saverio ha dovuto per forza di cose tornare in Sicilia e cambiare la sua esistenza, ritrovando la sua vena creativa e la bellezza della natura. La magia della Sicilia gli ha regalato l'amore con Suleima, con la quale ha intrecciato una relazione. L'unica nota distorta sembra essere la gelosia che, tuttavia, non gli impedisce di essere sereno.

Tra gli affetti di Saverio c'è anche Piccariello, un amico fedele che gli trasmette sicurezza e fiducia nel prossimo. Insomma, tutto sembra procedere abbastanza bene, se non fosse per il lato economico. Nella puntata di martedì 17 marzo, Saverio si trova costretto ad accettare un lavoro come guida enogastronomica per rimediare al conto in banca perennemente in rosso.

Un'avventura che gli riserva delle inaspettate sorprese.

Peccato, però, che il conto in banca sia perennemente in rosso, tanto che Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. Dopo essere partito per un viaggio, Saverio si accorge che i rapporti umani possono nascondere un lato oscuro. Intrappolato nei suoi pensieri, comincia a riflettere anche sulla sua vita: è davvero così felice come crede?

Makari, trama terza puntata in onda lunedì 22 marzo su Rai 1

Nella terza e penultima puntata di Makari, Saverio dovrà affrontare i suoi sentimenti. E' arrivato il momento di fermarsi e non scappare da se stessi. La notizia della morte di suo cugino Franco Rizzo sembra non colpirlo più di tanto, quasi non se ne ricorda. Si tratta però di una difesa, forse non vuole ricordare per non soffrire.

Deciso a cancellare quella parte di dolore, Saverio trova una giustificazione per non andare al funerale del cugino, ma l'insistenza di suo padre lo costringe al contrario.

Come raccontano le anticipazioni della terza puntata di Makari, Saverio inizia a capire che la morte di Franco non è un incidente, c'è qualcosa di più. Si tratta di un delitto ed è suo dovere indagare, glielo deve. Intanto, Suleima gli comunica che a breve deve raggiungere Milano per un colloquio di lavoro che, se andrà bene, sarà il primo passo per il suo trasferimento. Saverio è destabilizzato. Ora soffre, ricorda perfettamente il bene voluto a Franco e ha una gran paura di perdere la sua amata. È arrivato il tempo di affrontare i suoi sentimenti.