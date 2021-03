A poco più di una settimana dal debutto, l'Isola dei Famosi sta facendo discutere anche per le consistenti cifre che starebbero intascando tutti i membri del cast della nuova edizione. Una nota rivista sostiene che la più pagata sia Ilary Blasi, poi Tommaso ed Elettra quasi a pari merito: tra i concorrenti, invece, avrebbe il cachet più alto Elisa Isoardi in quanto più popolare di tutti gli altri.

I possibili guadagni del cast dell'Isola dei Famosi

Quello che circola in rete è l'elenco ufficioso, e va sottolineato non ufficiale, dei soldi che guadagnerebbero ogni settimana tutti i protagonisti dell'edizione dell'Isola dei Famosi attualmente in onda.

Stando a quello che riportano i giornalisti, la più pagata sarebbe la padrona di casa: Ilary Blasi intascherebbe circa 50mila euro a puntata, per un totale di 900mila euro a fine trasmissione (le dirette previste prima della partenza sono 18 in tutto).

Per quanto riguarda l'inviato, Massimiliano Rosolino, si dice che riscuota 30mila euro a serata; la stessa cifra spetterebbe ad uno degli opinionisti fissi del reality Mediaset, Tommaso Zorzi.

Le altre due commentatrici dallo studio, invece, si sarebbero accordate con la rete sui seguenti cachet: 25mila euro a puntata per Elettra Lamborghini e 20mila per Iva Zanicchi.

I concorrenti più pagati dell'Isola dei Famosi 2021

Per quanto riguarda i naufraghi che da una decina di giorni si stanno cimentando con la sopravvivenza sulla spiagge dell'Honduras, si dice che uno in particolare sia il più pagato.

La lista che molti siti di Gossip stanno pubblicando il 24 marzo, fa sapere che Elisa Isoardi guadagnerebbe circa 15mila euro a settimana (ovvero ogni due puntate) soprattutto perché sarebbe la più conosciuta del cast.

Su questo podio virtuale, poi, si piazzano Daniela Martani con 12mila euro ogni sette giorni e il Visconte Ferdinando Guglielmotti (già eliminato al termine del secondo appuntamento in diretta) con la medesima cifra.

I concorrenti che intascherebbero tra i 10 e i 7mila euro a settimana, invece, sono: Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Vera Gemma e Paul Gascoigne.

I vip che non sono stati nominati, invece, avrebbero accettato di partecipare al reality Mediaset per un cachet inferiore ai 7mila euro a settimana.

Il futuro di Cerioli all'Isola dei Famosi

Un'altra indiscrezione che sta circolando in queste ore sul cast dell'Isola dei Famosi, è quella riguardante un personaggio che a breve dovrebbe naufragare in Honduras.

Stando a quello che riporta un noto settimanale mercoledì 24 marzo, non è detto che Andrea Cerioli debutti nel reality domani sera: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stato scelto come riserva della nuova edizione e non come concorrente ufficiale.

I giornalisti, dunque, sostengono che il bel bolognese entrerà in gioco soltanto quando uno dei naufraghi si ritirerà, cosa che non è ancora successa in questi primi 10 giorni di lotta per la sopravvivenza.

Quello che forse gli autori non si aspettavano, però, è che né il Visconte Ferdinando né Akash accettassero di restare su "Parasite Island" assieme a Fariba e Ubaldo: i no dei primi due eliminati del programma, infatti, potrebbero favorire l'ingresso di Andrea o nel gruppo dei "Rafinados" o in quello dei "Burinos".

Soltanto giovedì 25/03, nel corso della quarta puntata, si saprà con certezza se Cerioli esordirà nel format di Canale 5 oppure se dovrà restare ancora altro tempo in isolamento in un resort del posto, dove pare si trovi da quando tutti gli altri concorrenti sono atterrati in Honduras per prepararsi all'avventura (più o meno dalle due alle tre settimane).