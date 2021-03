Lunedì 15 marzo su Canale 5 ha aperto i battenti la 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Intervenuto in una diretta Instagram di Casa Chi, Tommaso Zorzi ha commentato a caldo il suo ruolo di opinionista. Ma non solo, ha confidato chi sono i suoi naufraghi preferiti e quali vede più in difficoltà in Honduras.

'Akash pecca di arroganza'

Durante la chiacchierata social, Tommaso Zorzi ha commentato i concorrenti dell'Isola dei Famosi. A detta dell'opinionista, il naufrago più bello fisicamente è Gilles Rossa - vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Tra i concorrenti che Tommaso sembra non sopportare c'è Akash Kumar: "Penso che a volte pecchi un po' di arroganza".

Durante la prima puntata del reality show di Canale 5, tra l'opinionista ed il naufrago c'è stato un battibecco. Ma non solo, Tommaso ha parlato anche dei naufraghi che vedo meno adatti in Honduras: "Fariba come concorrente è comica, anche se con Ubaldo li vedo impediti". Tra gli abitanti della Parasite Island, il 25enne meneghino pensa che il naufrago più adatto sia il terzo, Marco Maddaloni - vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Infine, Tommaso Zorzi ha svelato quali sono i suoi concorrenti preferiti: "Paul Gascoigne, Drusilla Gucci e Vera Gemma". L'opinionista ha definito l'ex calciatore uno "sketch vivente" per via della sua ironia. Per quanto riguarda Drusilla, Tommaso è convinto che la ragazza possa dare molto filo da torcere ai compagni d'avventura.

La figlia di Giuliano Gemma invece, è stata definita la nuova "Orlando" da Zorzi.

'All'inizio ero molto emozionato'

Tommaso Zorzi nella diretta Instagram ha parlato anche del ruolo di opinionista. Il diretto interessato ha fatto una confidenza: "All'inizio ero molto emozionato". Il 25enne ha spiegato che quando parte la diretta, si sente una bellissima adrenalina in corpo sopratutto per uno come lui che si trova alla sua prima esperienza.

Il giovane ha ammesso che in occasione dei primi blocchi non è riuscito a dire tutto ciò che pensava, perché era molto emozionato. In un secondo momento, però, Zorzi ha cominciato ad essere se stesso. Tommaso ha spiegato che Ilary Blasi spesso lascia dei lunghi spazi agli opinionisti e loro sono lì per supportarla. A detta del web influencer, il ruolo dell'opinionista è molto importante perché serve ad ingannare il tempo quando ci sono dei tempi morti in cui l'inconveniente potrebbe essere dietro l'angolo.

Nonostante sia andata in onda solo la prima puntata dell'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi si è sentito di fare già un primo bilancio: "Sono felice di come stiamo lavorando, in studio c'è sintonia e credo che questo si sia visto da casa".