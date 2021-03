Ilary Blasi è tornata a dominare la prima serata di Canale 5 con la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2021, il fortunato reality show Mediaset in onda al lunedì e al giovedì in prime time. La presenza della signora Totti al timone del programma non è passata affatto inosservata dato che Ilary ha portato una ventata di freschezza. In queste ore, però, si parla moltissimo di quello che sarebbe il presunto guadagno percepito dalla Blasi per la conduzione di questo programma. Si vocifera, infatti, che il suo compenso sia addirittura raddoppiato rispetto a quello percepito per il Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi, il presunto compenso per l'Isola dei famosi 2021

Prima di Alfonso Signorini, infatti, Ilary ha tenuto in mano le redini della casa di Cinecittà con i "Vip" per ben tre edizioni di seguito. Stando alle indiscrezioni, per quell'avventura televisiva, la Blasi avrebbe percepito un compenso di circa 25 mila euro a puntata.

Trattasi di "bruscolini" se paragonati a quelli che la conduttrice prenderebbe adesso per la conduzione de L'Isola dei famosi, in onda con doppia puntata settimanale su Canale 5.

A quanto pare, infatti, la signora Totti guadagnerebbe un cachet di ben 50 mila euro a serata, vale a dire 100 mila euro a settimana. Rispetto a quanto prendeva al GF Vip, quindi, ci sarebbe stato un raddoppio complessivo del compenso, sinonimo del fatto che Mediaset punterebbe moltissimo su Ilary e vede in lei una delle conduttrici più forti del momento.

Rispetto al GF Vip, il compenso per Ilary sarebbe stato raddoppiato

Cifre che, al momento, non sono state confermate ne tantomeno smentite dalla diretta interessata, la quale è concentratissima a portare avanti la sua nuova avventura televisiva, che le sta dando grandissime soddisfazioni.

Malgrado qualche piccola gaffe e talvolta qualche spoiler di troppo, le prime puntate dell'Isola dei famosi 2021 hanno convinto dal punto di vista degli ascolti.

La media attuale, infatti, risulta essere superiore ai tre milioni e mezzo di spettatori pari ad uno share che arriva a toccare la soglia del 19%.

Compensi 'stellari' anche per gli opinionisti dell'Isola

Numeri positivi anche per la striscia del daytime del reality show, che su Canale 5 sfiora quotidianamente la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori.

Merito anche anche della perfetta alchimia che, in queste prime puntate dell'Isola, si è venuta a creare tra la Blasi e i suoi tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Anche per i tre opinionisti si parla di compensi "niente male", dato che le cifre oscillerebbero tra i 20 e i 30 mila euro a puntata per ciascuno di loro (il più pagato sarebbe Zorzi).