La storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. I due, in queste settimane post reality show, hanno scelto di viversi e di conoscersi meglio ma non mancano i dubbi sul loro amore, avanzati in primis da Dayane Mello. In una recente intervista, la modella brasiliana ha ammesso che non vede chimica tra i due giovani innamorati e secondo lei starebbero sfruttando soltanto la tv per avere successo.

La frecciatina di Dayane Mello contro Rosalinda e Andrea Zenga

Nel dettaglio, la Mello con la consueta schiettezza che la contraddistingue, ha ammesso che questa relazione tra Andrea e Rosalinda, nata nel corso delle ultime settimane di messa in onda del GF Vip, non la convince affatto e che sia stata creata per cercare di arrivare fino alla fine del programma.

"La chimica non l'ho vista, ma vedremo cosa succederà" ha dichiarato Dayane aggiungendo poi che una componente importante del rapporto è sicuramente la passione.

"Bisogna vedere come va a letto, che è la cosa che importa" ha sottolineato la modella brasiliana, aggiungendo che secondo lei Rosalinda e Andrea Zenga starebbero sfruttando la televisione per far parlare di loro e quindi essere al centro dell'attenzione.

'Non è risultata chiara a molti' sbotta la Mello su Rosalinda

Stoccate al vetriolo quelle della Mello che, sicuramente non passeranno inosservate, dato che già qualche giorno fa la modella aveva lanciato altre frecciatine nei confronti di Rosalinda.

Pur ammettendo di essere disposta a ricucire il loro rapporto d'amicizia, la Mello ha ribadito che all'interno della casa del GF Vip, la Cannavò le avrebbe "succhiato le energie" e per questo motivo ad un certo punto del percorso, ha scelto di allontanarsi da lei.

"Lei non è risultata chiara a molti, non solo a me" ha proseguito ancora la Mello, mettendo così in discussione ancora una volta gli atteggiamenti e il modo di fare di Rosalinda all'interno della casa del GF Vip 5.

Rosalinda ospite al Maurizio Costanzo Show

Insomma a distanza di settimane dalla fine del reality show, sembra proprio di capire che l'amicizia tra Rosalinda e la Mello sarebbe ancora appesa ad un filo.

Riusciranno le due a chiarirsi per davvero, guardandosi negli occhi e non lanciandosi frecciatine tramite interviste?

In attesa di scoprire cosa accadrà, questa sera 24 marzo Rosalinda Cannavò è stata ospite della prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2021 assieme a Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta.