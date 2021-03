Nella puntata di domenica 21 marzo di Live-Non è la D'Urso in onda su Canale 5, la modella ed ex gieffina Dayane Mello ha affrontato le cinque sfere. Tra gli argomenti trattati anche l'amicizia con Rosalinda Cannavò e il lutto per la scomparsa del fratello Lucas.

Il rapporto con Rosalinda al GF Vip

Mello e Cannavò hanno dimostrato di avere un'amicizia molto particolare all'interno della casa del Grande Fratello Vip, rapporto non sempre lineare e costellato anche da molte liti ed incomprensioni, specialmente dopo l'avvicinamento di Rosalinda ad Andrea Zenga. "Ci siamo prese al primo sguardo. Le ho fatto capire che era un gioco, non la vita reale." Dayane ha poi proseguito dicendo che spesso sarebbero stati i continui malumori dell’amica a portarla più volte ad allontanarsi da lei: "Aveva troppi alti e bassi, non era stimolante stare insieme a lei.

Consumava le mie energie.", ha dichiarato la modella.

Mello ha ammesso di essersi concentrata sul rapporto con i nuovi concorrenti proprio per "rigenerarsi", non nascondendo quello che sarebbe stato fin dall’inizio il suo obbiettivo all'interno del reality, ovvero l’intenzione di arrivare più lontano possibile: "Per me era un lavoro, avevo un obbiettivo. Volevo anche dimostrare chi sono.", ha raccontato. Ha concluso dicendo che attualmente sarebbe in contatto con Rosalinda tramite Whatsapp e che appena le sarà possibile intende incontrarla. "Quando passerà questo brutto momento, ci incontreremo."

L'avvicinamento a Francesco Oppini

Si è parlato anche della chimica che si era creata tra Mello ed il figlio di Alba Parietti all'interno della casa.

"Eravamo molto amici e ci siamo divertiti. Per delle cose che ha detto mi ha fatto cambiare idea", ha raccontato Dayane, facendo poi intendere che quello di Francesco sarebbe stato solo un "giocare" con le donne poiché è visibilmente innamorato della compagna Cristina. Successivamente ha commentato le parole del padre del ragazzo, Franco Oppini, che ha dichiarato che il figlio è stato "eroico" a non cedere a Dayane a differenza di quello che avrebbero fatto altri uomini al suo posto.

"Non so se ridere o piangere per questo commento", ha dichiarato Mello.

L'infanzia difficile e la morte del fratello Lucas

Barbara D'Urso ha voluto parlare con Dayane dell'infanzia difficile che ha vissuto e di cui ha parlato anche al GF Vip. La modella aveva dichiarato che lei e i fratelli erano stati abbandonati dalla madre quando erano solo dei bambini e che erano costretti a rubare per procurarsi il cibo: "Da piccola mangiavo per strada e dai vicini, da mia mamma non ho avuto coccole"

Sulla morte prematura del fratello Lucas, Mello dice di essere in contatto con la famiglia che risiede in Brasile e che stanno sentendo molto la mancanza del ragazzo: "Gli manca molto Lucas, manca anche a me, ma ho mia figlia Sofia".

Dayane è infatti mamma di una bambina avuta dall'ex compagno Stefano Sala. Ha proseguito ammettendo che questo è un momento complicato e che sta vivendo molti alti e bassi: "Al mattino sono triste e poi felice, ma sto cercando di andare avanti". L'intervista si è poi conclusa sulle accuse mosse dai media brasiliani nei confronti del pubblico italiano per frasi improprie sulla concorrente del GF. La modella ha però dichiarato di essere grata al pubblico italiano per l'amore ed il sostegno ricevuto durante l'esperienza nella casa: "L'Italia mi ha dato tanto".