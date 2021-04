In occasione dei suoi 40 anni, Ilary Blasi ha deciso di concedere un'intervista esclusiva al settimanale Chi in cui ha parlato anche di Akash Kumar, ex naufrago dell'attuale edizione de l'Isola dei Famosi. Tra gli argomenti trattati, anche quello dell'arrivo del naufrago Ignazio Moser e i festeggiamenti di questo compleanno.

Le parole di Ilary su Akash

Nonostante la sua permanenza piuttosto breve a l'Isola, Akash ha sempre fatto parlare molto di sé. Non sono mancate le frecciatine nemmeno tra lui e la padrona di casa Ilary Blasi. Il modello aveva infatti dichiarato di non conoscere nemmeno la conduttrice, salvo per il fatto che fosse la moglie dell'ex capitano della Roma Francesco Totti.

Blasi sembra però aver cambiato idea su di lui dopo averlo incontrato per la prima volta in studio dopo la sua eliminazione e i due avrebbero quindi chiarito.

"In studio mi ha fatto tenerezza, ha anche chiesto scusa. Più che cattivo, è leggero", ha dichiarato Ilary. Nessun rancore quindi verso il giovane Akash. L'intervista è poi proseguita con alcune confessioni su l'Isola e sull'imminente sbarco di Ignazio Moser alle Honduras. "Ha fatto il GF Vip con me ma non lo conosco bene...", ha precisato. Il giovane aveva infatti partecipato all'edizione del 2018 condotta proprio da Blasi. Durante quell'esperienza aveva conosciuto Cecilia Rodriguez e i due sono tutt'ora una coppia.

L'Isola e i festeggiamenti per i 40 anni

Anche se reduce dalla conduzione di un altro reality, Ilary ha fatto sapere che essere al timone de l'Isola è un pò più complicato: "È diverso dal Grande Fratello, tecnicamente è più complicato. Devo essere sempre lucida, non posso perdermi un attimo". La conduttrice si è riferita sopratutto alla difficoltà del collegamento dall'Italia all'Honduras che non risulta sempre facile, serve molta attenzione e improvvisazione, specialmente in momenti di problemi relativi al ritorno dell'audio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Parlando dei festeggiamenti per i suoi 40 anni, Ilary ha dichiarato di non voler fare grandi cose, non solo per il periodo storico. "Non voglio fare granché, l'ho detto anche a mio marito", ha fatto sapere. Di solito ha sempre organizzato grandi feste, ma quest'anno ha deciso di passare questa giornata importante solo con la sua famiglia.

Ed è stato proprio suo marito a dedicarle un commovente messaggio sui social: "La metà di questi anni li abbiamo passati insieme, abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora bisogna aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme", ha scritto l'ex capitano. Ha poi pubblicato alcuni scatti di questa lunga storia d'amore accompagnati dalla scritta "Ti amo".