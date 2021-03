In occasione dell'intervista rilasciata nel salotto di Oprah Winfrey, il Principe Harry e Meghan Markle si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. Tra le varie dichiarazioni rilasciate dai duchi del Sussex, una riguarda il matrimonio celebrato in mondovisione. I due coniugi hanno ammesso di essersi sposati tre giorni prima in segreto, per avere una cerimonia più intima.

'Il matrimonio con gli invitati era uno spettacolo per il mondo'

L'intervista del principe Harry e della consorte Meghan Markle verrà trasmessa in chiaro in Italia martedì 9 marzo su Tv8. Come riportato dalle anticipazioni, i duchi del Sussex hanno fatto delle importanti rivelazioni sul loro matrimonio: "La verità è che ci siamo sposati tre giorni prima".

La coppia ha spiegato che l'evento è avvenuto in segreto, davanti all'Arcivescovo di Canterbury.

A quel punto Oprah Winfrey ha voluto vederci chiaro. La coppia ha replicato: "Il matrimonio con gli invitati era uno spettacolo per il mondo". Il principe Harry e Meghan Markle invece, sognavano una cerimonia più intima. Infine, i duchi del Sussex hanno concluso: "Quello che avete visto tutti, non era il nostro giorno speciale".

Meghan: 'Kate mi fece piangere'

Una volta presa la parola Meghan Markle ha parlato del rapporto complicato con Kate Middleton. L'ex attrice americana ha spiegato che una settimana prima del matrimonio, la futura cognata era molto nervosa per qualcosa: "Mi ha fatto piangere e mi ha ferita". Kate ha spiegato di avere rivelato questo aneddoto solamente adesso, perché l'episodio venne raccontato sette mesi dopo al mondo in maniera completamente diversa.

Markle ha riferito di non volere affatto colpire alle spalle la cognata, anzi dopo l'accaduto l'avrebbe protetta dal clamore mediatico con il suo silenzio per un motivo ben preciso: "Mi ha portato dei fiori e un biglietto di scuse".

L'addio alla famiglia reale

Il principe Harry ha rivelato a Oprah Winfrey in quali rapporti si trova attualmente con la famiglia reale.

Come raccontato dal 36enne, suo padre non gli risponderebbe più al telefono. In merito all'atteggiamento di Carlo, Harry si sarebbe fatto una sua idea: "Ho preso in mano la mia vita e questa decisione non piace a nessuno". Il fratello di William avrebbe deciso deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con la famiglia reale, per proteggere la moglie ed il suo primogenito dall'accanimento mediatico che stavano subendo.

Harry ha parlato di "storia già vista" con sua madre. Come riferito dal principe, una volta lontano dalla sua famiglia gli sarebbero stati tolti tutti i finanziamenti. Nonostante la strada in salita masembra non avere rimpianti: "Non mi pento di aver lasciato la famiglia reale".