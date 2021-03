Per Pierpaolo Pretelli è il momento di fare un po' di chiarezza circa la sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip e in particolar modo sul suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Il flirt dei "Gregorelli", infatti, ha tenuto banco per tutta la prima parte di questa quinta edizione del reality show.

Pierpaolo non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della showgirl calabrese, la quale però non ha mai ricambiato il suo sentimento fino in fondo. Intervistato a Live - Non è la D'Urso, Pierpaolo ha sbottato ed ha deciso di raccontare la sua verità su quello che è accaduto in casa, ammettendo che ha sempre rispettato Elisabetta, consapevole del fatto che anche lei provasse qualcosa.

La verità di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip 5

Pierpaolo ha ammesso di non essere un idiota che è andato avanti con Elisabetta in un "rapporto che non esiste", lasciando intendere che anche dall'altra parte ci fosse un reale interesse nei suoi confronti.

Tuttavia, quando Gregoraci ha deciso di non spingersi oltre all'interno della casa del GF Vip, Pierpaolo ha deciso di rispettare questa sua scelta e un po' alla volta ha fatto un passo indietro.

"Sono stato nel mio e non ho forzato niente" ha ammesso l'ex velino di Striscia la notizia nel corso della sua chiacchierata a Live in onda su Canale 5.

'Non devo dare spiegazioni' ammette Pierpaolo

A tal proposito, poi, Pierpaolo ci ha tenuto a sottolineare che non vuole essere catalogato in nessun modo per le emozioni che ha vissuto in queste settimane all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Non voglio e non devo dare spiegazioni di quello che ho vissuto" ha sbottato Pierpaolo nel salotto della D'Urso, aggiungendo di essere consapevole del fatto che si era preso una cotta per Elisabetta.

"La verità è che nella casa ho preso una cotta per una persona, che poi ufficialmente non è stata ricambiata, ma io sapevo che c'era qualcosa anche dall'altra parte" ha ammesso Pierpaolo a proposito di Gregoraci.

Dopo Elisabetta, Pierpaolo ritrova l'amore con Giulia Salemi

Insomma l'ex velino di Striscia ci ha tenuto a sottolineato a "chiare lettere" che il suo non era un interesse a "senso unico" dato che avendo provato questa situazione in prima persona si è reso conto che anche dall'altra parte ci fosse un un reale interesse.

Tuttavia, dopo l'uscita di Elisabetta e con il conseguente arrivo di Giulia Salemi, Pierpaolo ha decisamente cambiato idea e da quel momento in poi non ha più pensato alla showgirl calabrese.

Ormai il cuore di Pierpaolo appartiene a Salemi e come ha ribadito e sottolineato lui stesso, ad oggi è felicemente innamorato ed è sereno al fianco di Giulia, che gli ha permesso di ritrovare il sorriso. I due, infatti, hanno intenzioni serie e terminata l'avventura del GF Vip 5, progettano di costruire una vita insieme, lontani dai riflettori mediatici e dalle telecamere.