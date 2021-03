Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 15 al 19 marzo 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati su Emre e Leyla, i quali decideranno di mettere su famiglia e di avere dei figli. Sanem, invece, continuerà ad essere alle prese con la proposta di matrimonio che le è stata fatta da Yigit, alla quale non ha ancora risposto in maniera definitiva, preferendo prendere tempo per riflettere e decidere.

Anticipazioni DayDreamer, trame 15-19 marzo 2021: Sanem crede che Can stia per partire di nuovo

Le anticipazioni di questi nuovi episodi di DayDreamer in onda dal 15 al 19 marzo rivelano che Sanem apparirà confusa dopo la proposta di nozze che le è stata fatta dall'editore di Yigit, che per il momento, non ha ancora rifiutato.

Intanto Mihriban porta la figlia di Cansu da Sanem e le chiederà di farle da babysitter per un po' di tempo. In realtà, però, si tratta soltanto di uno stratagemma studiato a tavolino, con il quale proveranno a riunire di nuovo la Aydin con il suo amato Sanem.

Intanto Yigit crederà che Can sia di nuovo in procinto di partire e quindi lasciare la città di Istanbul. Le trame di DayDreamer rivelano che nel momento in cui l'editore lo rivelerà a Sanem, lei non ci penserà due volte a recarsi presso la barca del fotografo e affrontarlo.

Can 'sequestra' Sanem sulla sua nave

Sanem, infatti, salirà sull'imbarcazione di Can e chiederà spiegazioni circa le voci di questa sua nuova imminente partenza.

La ragazza, però, ne rimarrà "prigioniera" dato che il fotografo metterà in moto la barca e la porterà con sé.

In realtà era stato solo un equivoco.

Il fotografo non ha alcuna intenzione di partire, così come era stato erroneamente riferito da Yigit, ma intende soltanto mettere in vendita la sua barca.

Can e Sanem si riappacificano: nuove trame DayDreamer 15-19 marzo 2021

E così, le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda fino al 19 marzo 2021, rivelano che complice il "sequestro" sulla barca, Can e Sanem potranno trascorrere del tempo assieme e i due si lasceranno andare alle loro emozioni e ai sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem, ad esempio, deciderà di chiedere scusa a Divit per aver provato a cambiarlo ai tempi della loro relazione. Alla luce delle scuse di Sanem, anche il fotografo deciderà di porgere le sue scuse e in questo modo i due faranno pace con il passato ma non sanno quello che li attende al loro ritorno.

Il marito di Ceren, infatti, ha deciso di denunciare la Fikri per produzione e vendita di creme contraffatte e così tutti si ritroveranno nei guai.