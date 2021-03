Terminata l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha ripreso in mano la sua vita e si è riappropriata anche del suo account social. L'attrice siciliana, però, ha dovuto fare i conti non soltanto con commenti di stima e affetto ma anche con un bel po' di commenti di cattivo gusto, spesse volte offensive nei suoi confronti e anche contro la sua famiglia, che l'hanno mandata in forte crisi. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, Rosalinda ha preso una decisione drastica in merito alla sua presenza sui social ed ha ammesso che da questo momento in poi non sarà più presente come ha fatto fino ad oggi.

Insulti social contro Rosalinda Cannavò

Nel dettaglio, a raccontare quello che sta accadendo è stata proprio Rosalinda che ha pubblicato delle stories Instagram in cui ammette di essere delusa e amareggiata da quei fan che le hanno puntato il dito contro dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip.

Poi ci sono quelli che si sono spinti oltre, con tanto di offese e insulti non solo verso di lei ma anche nei confronti della sua famiglia. Davvero troppo per Rosalinda la quale ha sottolineato che non è per niente bello leggere questo tipo di commenti che finiscono indubbiamente per ferirla.

Da qui, la decisione di Rosalinda di allontanarsi un po' da quel mondo social che la sta facendo soffrire.

'Mi dedico alla mia famiglia' sbotta Rosalinda Cannavò dopo gli insulti

"Sono meno presente perché ho deciso di dedicarmi alla mia vita e ai miei affetti" ha dichiarato la Cannavò su Instagram, aggiungendo che sta cercando di non pensarci troppo e di concentrarsi soltanto sugli affetti veri che la circondano.

Insomma un periodo decisamente non facile per Rosalinda che è stata indubbiamente una delle protagoniste più amate e discusse di questa ultima edizione del GF Vip 5.

L'ultimo colpo di scena è arrivato nel momento in cui la Cannavò scelse di chiudere la sua relazione decennale con il fidanzato Giuliano per intraprendere una relazione con Andrea Zenga.

Il futuro di Rosalinda Cannavò al fianco di Andrea Zenga

La Cannavò, intervistata da Barbara D'Urso, ha ammesso che in questi giorni ha avuto modo di rivedere Giuliano per metterlo al corrente, guardandolo negli occhi, della decisione che ha preso.

Rosalinda, quindi, ha confermato che tra di loro è ufficialmente finita e che ha deciso di riprendere in mano le redini della sua vita personale e professionale, pronta a guardare avanti.

Al suo fianco adesso, c'è il giovane Andrea Zenga che la sta ospitando a Milano: i due non hanno nascosto che c'è un grande feeling e che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip tutto sta andando nel migliore dei modi.