In questi giorni sui social Rosalinda Cannavò aveva annunciato di doversi recare a Roma per qualche giorno, tacendo però sul vero motivo di questa sua trasferta e proprio nella mattina dell'11 marzo, l'ex volto del Grande Fratello Vip 5 si trovava nella Capitale in quanto convocata in Procura, per essere sentita in merito al caso della morte di Teodosio Losito.

Dopo il GF Vip, Rosalinda Cannavò convocata in Procura per il caso Losito

Rosalinda è stata convocata in Procura come "persona informata dei fatti" in relazione al giallo della morte di Losito, il sceneggiatore che ha firmato diverse fiction di grande successo in onda sulle reti Mediaset, come "L'Onore e il rispetto", "Pupetta" e "Il Bello delle donne".

Sul caso all'epoca non si è indagato, in quanto il decesso è stato classificato subito come suicidio e in quell'occasione non è stata nemmeno eseguita l'autopsia sul corpo.

Tuttavia, a distanza di due anni dalla morte di Losito, il pm Carlo Villani ha deciso di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio, in seguito alla denuncia che è stata presentata dai familiari della vittima, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni che sono state rilasciate da Rosalinda stessa all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Massimiliano e Rosalinda parlarono della morte di Losito durante il GF Vip

Secondo quanto rivelato da Rosalinda durante la sua permanenza all'interno del reality, dietro il decesso dello sceneggiatore e produttore televisivo ci sarebbe una setta satanica, alla quale avrebbe fatto parte anche lei assieme al fidanzato dell'epoca, ovvero Massimiliano Morra, anche lui concorrente dell'ultimo GF Vip.

I due concorrenti si sono ritrovati a parlare del giallo della morte di Teodosio Losito all'interno della casa di Cinecittà e le loro dichiarazioni non sono passate inosservate.

La presa di posizione di Rosalinda sui social dopo gli attacchi e le offese

In attesa di scoprire come si evolverà tale delicatissima vicenda, in questi ultimi giorni Rosalinda Cannavò è stata al centro dei riflettori anche per aver preso le distanze da un gruppo di hater che sui social l'hanno insultata e offesa.

A raccontare il tutto è stata proprio l'attrice siciliana, la quale ha spiegato di essere stufa di questi continui attacchi che le vengono mossi contro e che spesse volte riguardano anche i suoi familiari.

Motivo per il quale ha ammesso di volersi allontanare per un po' dal mondo social e cercare così di essere meno attiva, in maniera da potersi dedicare maggiormente alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari.