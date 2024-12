Nel corso della 16ª puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto l’occasione di ritrovarsi, grazie all’uscita del 28enne milanese dal tugurio. Il giorno seguente i due concorrenti hanno avuto un lungo confronto per chiarire alcune questioni irrisolte, ma vedendo l'ex velina più fredda e distaccata Lorenzo è giunto ad una conclusione: "Faccio un passo indietro".

La decisione di Lorenzo

Nel corso di un lungo confronto con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha rivelato l'intenzione di interrompere la conoscenza: "Faccio un passo indietro".

Il 28enne non vuole assolutamente che Shaila limiti la sua libertà all'interno della casa per paura che venga giudicata da lui. A tal proposito ha aggiunto: "Per me alcune cose sono normali, mentre altre no. Io sono abituato a vivere le relazioni in modo diverso dal tuo. Quindi non voglio rovinare il tuo percorso per le mie paranoie".

Sebbene il diretto interessato sia fortemente attratto dalla ballerina, crede di non riuscire a sopportare determinate situazioni che si potrebbero creare all'interno del reality show: "Tu ancora paragoni il mio rapporto con Helena a quello che hai fatto tu con Javier". Stanco di discutere senza trovare una soluzione Spolverato ha tagliato corto: "Io voglio la tua libertà, mi sto mettendo in discussione per te".

A quel punto anche Shaila ha deciso di prendersi una pausa: "Sono io che devo fare un passo indietro, perché forse sto sbagliando con te".

Il confronto

In precedenza, i due coinquilini hanno avuto un confronto e hanno cercato di chiarire vecchie ruggini.

In particolare, l'ex velina ha spiegato a Lorenzo che non riesce a comprendere la sua gelosia: "Quando stavi nel tugurio tutti si sono avvicinati per salutare.

Tu invece hai preferito non parlarmi solo perché indossavo la maglia di Giglio". Gatta ha anche riferito a Lorenzo che il messaggio aereo ricevuto dai fan l'ha destabilizzata: "Io sono arrivata al GF con l'intento di dare esempio. Nel momento in cui mi vengono a dire di svegliarmi perché l'amore è libertà, percepisco che con te sto snaturando me stessa".

Dal canto suo Lorenzo ha chiesto a Shaila di essere più comprensiva con lui: "Perché mi stai attaccando? Dovresti avere più tatto visto che sono stato due settimane in tugurio". Inoltre il 28enne milanese ha chiesto a Gatta perché si faccia influenzare da un messaggio aereo.

L'antefatto

In settimana Lorenzo e Shaila hanno vissuto separati: lui era in tugurio, mentre lei in casa. La lontananza anziché unire i due coinquilini non ha fatto altro che creare nuove incomprensioni. Lorenzo vedendo l'ex velina indossare una maglia di Giglio ha fatto una scenata di gelosia, mentre Gatta si è sentita incompresa nel momento in cui desiderava avere sostegno dal proprio partner.