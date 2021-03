Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, ha debuttato al Festival di Sanremo nella prima serata di ieri 2 marzo e non è riuscito a nascondere la commozione. Al termine dell'esibizione che lo ha visto cantare in coppia con Francesca Michielin, si è sciolto in un abbraccio con la collega e non è riuscito a trattenere le lacrime. Gli occhi lucidi del cantante non sono passati inosservati, così come i braccialetti anti ansia indossati dal rapper.

Fedez dopo il debutto a Sanremo 2021: 'Un'emozione indescrivibile'

'Un emozione indescrivibile', così ha descritto la sua prima volta a Sanremo il rapper Fedez. Nella serata di ieri 2 marzo, l'artista in coppia con Francesca Michielin ha cantato sul palco dell'Ariston il brano Chiamami per nome.

Un debutto vero e proprio quello del rapper sul palco di Sanremo, mentre per la sua collega si tratta della seconda volta. Francesca infatti, partecipò cinque anni fa con Nessun grado di separazione, un brano che riscosse molto successo, tanto da consentirle di esibirsi anche all'Eurovision Song Contest.

Sanremo 2021, Fedez in lacrime dopo l'esibizione con Michielin

Fedez è parso particolarmente emozionato nel corso della sua esibizione e, subito dopo, si è sciolto in un abbraccio con la collega Francesca Michielin senza riuscire a trattenere le lacrime. Un pianto liberatorio che non è passato inosservato, tanto che anche Fiorello è entrato in scena commentando in modo ironico: "L'ho visto dietro le quinte stava per svenire". Un emozione davvero grande per il rapper milanese che, solo poche ore prima su Instagram, aveva raccontato la sua ansia e agitazione prima di salire sul palco, svelando tra le altre cose una curiosità.

Fedez confessa: 'Indosso braccialetti anti ansia'

Sul suo aggiornatissimo profilo Instagram, Fedez aveva risposto alle curiosità dei fan che avevano notato dei particolari monili ai polsi del cantante. Il marito di Chiara Ferragni ha chiarito che si tratta di braccialetti per combattere l'ansia e che dovrebbero tenere a bada l'agitazione e lo stress.

Anche nelle scorse settimane, Fedez non aveva nascosto la sua agitazione in vista di Sanremo 2021, rivelando in un'intervista rilasciata a Gente, di prepararsi a salire sul palco dell'Ariston facendo meditazione trascendentale, in modo da ritrovare calma e tranquillità. Otre all'agitazione per il debutto al Festival di Sanremo, per Fedez c'è anche l'ansia per l'arrivo della secondogenita, che dovrebbe nascere tra qualche settimana e che andrà far compagnia al piccolo Leone.

Questa sera intanto, i telespettatori di Rai 1 potranno ascoltare gli altri 13 brani dei big in gara. Al momento, la classifica provvisoria vede Fedez e Francesca Michelin al quarto posto.