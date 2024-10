Endless Love non sarà trasmessa venerdì 1° novembre nella fascia pomeridiana di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che vede protagonisti Kemal e Nihan subirà delle variazioni in occasione della giornata festiva di Ognissanti.

Stando a quanto si apprende, in casa Mediaset si è optato per una variazione di palinsesto in questo giorno festivo, così da evitare un calo d'ascolti per la soap turca ma anche per le trasmissioni di Maria De Filippi, che non saranno trasmesse nello slot del primo pomeriggio.

Mediaset, perché Endless Love non va in onda il 1° novembre in daytime

Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset subirà dei cambiamenti in occasione del venerdì di Ognissanti. La programmazione prevede alle 13:40 il consueto appuntamento con Beautiful in prima visione ma, a seguire, non ci sarà una nuova puntata di Endless Love.

La soap opera turca con protagonisti Kemal e Nihan non è prevista in palinsesto in questa giornata festiva: una scelta del Biscione attuata per preservare il prodotto da un calo di ascolti che, tendenzialmente, si registra in occasione della giornata del 1° novembre.

Quest'anno, poi, complici le temperature estive e il weekend in arrivo, gli ascolti della fascia pomeridiana potrebbero essere ancora più bassi del previsto, motivo per il quale si è scelto di non sprecare un episodio inedito.

Lo stop della soap per evitare un crollo auditel: tornerà sabato 2 novembre

L'appuntamento con la soap non sarà l'unico ad essere cancellato dal palinsesto di venerdì 1° novembre: alle 14:15, infatti, è in programma un film del ciclo Inga Lindstrom che prenderà anche il posto di Uomini e donne di Maria De Filippi.

Alle 16:10, invece, al posto del daytime di Amici 24 ci sarà spazio per una puntata extra-large di My home my destiny in prima visione assoluta, prevista fino alle 17:00.

La messa in onda di Endless Love, invece, tornerà in onda regolarmente sabato 2 novembre a partire dalle 14:45 con una nuova puntata speciale di quasi due ore.

La soap con Kemal e Nihan verrà sospesa dal daytime feriale di Canale 5

Intanto, a partire dall'11 novembre sono previste ulteriori variazioni di programmazione per la soap con Kemal e Nihan, la quale verrà sospesa dal daytime feriale di Canale 5.

I nuovi episodi non troveranno più spazio nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa: al loro posto, infatti, tornerà l'appuntamento con Segreti di famiglia, sospesa a fine agosto dalla fascia serale.

Le nuove puntate di Endless Love, con protagonista il perfido Emir, proseguirà la messa in onda soltanto al sabato pomeriggio prima di Verissimo e nella fascia serale Mediaset.